Pēc pirmizrādes Vācijā un viesizrādēm Beļģijā uz Dailes teātra skatuves nonāk iespaidīgs starptautisks iestudējums
Šodien, 21. oktobrī, Dailes teātrī – Latvijas pirmizrāde mūzikas teātra izrādei “SIDHARTA”.
Iestudējums pasaules pirmizrādi piedzīvoja jau 10. septembrī prestižajā Rūras triennālē, kur Dailes teātra un Latvijas vārds izskanēja jau otro gadu pēc kārtas. Pēc viesizrādēm Antverpenes “Toneelhuis” teātrī Beļģijā nu izrāde ir nonākusi uz Dailes Lielās zāles skatuves. “SIDHARTA” ir poētisks un filozofisks iestudējums, kas interpretē Hermaņa Heses romānu, skatītāju ievedot maģiskā stāstā par jauna brahmana garīgo ceļojumu uz apgaismību Indijā un meklējot sevis izzināšanas gudrību laicīgajā pasaulē.
Iestudējuma autore un režisore – beļģiete Lisaboa Haubrehtsa, kuru Eiropas teātra vidē dēvē par skatuves burvi, un kas šajā iestudējumā meistarīgi sapludina robežu starp dramatisko teātri un operu. Viens no izrādes nozīmīgākajiem stāstniekiem ir mūsu izcilais Latvijas Radio koris Kaspara Putniņa virsvadībā, kas ar savu dziedājumu un virtuozitāti virza dramatizējuma emocionālo noskaņu. Kopā ar amerikāņu komponisti Kerolainu Šovu tapusī izrāde apvieno beļģu, dāņu, venecuēliešu, nīderlandiešu, indiešu māksliniekus. Dailes teātri šajā starptautiskajā komandā pārstāv aktrise Milēna Miškēvica, kas atveido vienu no nozīmīgākajām lomām izrādē.
1922. gadā publicētajā romānā Hese stāsta par jauna cilvēka garīgo ceļojumu laikā starp 7. un 5. gadsimtu pirms mūsu ēras. Tas ir alegorisks stāsts par patiesā "es" meklējumiem, ko centrālais varonis paradoksālā kārtā atrod tikai tad, kad pilnībā atsakās no savas identitātes. Vēstījums rit caur pieredzi, nevis mācībām, apliecinot, ka patiesa apgaismība ir atrodama iekšēji, un tas ir izaicinājums matēriju, baudu un dziņu piepildītajā pasaulē. Lisaboas Haubrehtsas interpretācijā “SIDHARTA” ieved skatītāju pārlaicīgā odisejā, kurā cilvēks meklē atkalsavienošanos ar sevi un garīgumu.
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Producenti: Antverpenes “Toneelhuis” teātris, KVS (Beļģija).
Līdzproducenti: Rūras triennāle (Vācija), Dailes teātris, Starptautiskais Amsterdamas teātris ITA (Nīderlande), Belemas Kultūras centrs (Portugāle).
Izpildproducents: Antverpenes “Toneelhuis” teātris.
Izrādi atbalsta Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Beļģijas federālās valdības zemo nodokļu režīma pārvalde ar “Gallop Tax Shelter” starpniecību.
Lomās: Meskerema Mēsa (Meskerem Mees), Šantala Šivalingapa (Shantala Shivalingappa), Klarona Makfadena (Claron McFadden), Milēna Miškēviča vai Lisaboa Haubrehtsa (Lisaboa Houbrechts), Kaspers Klausens (Casper Clausen), Samuels Marinjo (Samuel Mariño), Zila Hana (Zila Khan), piedalās Latvijas Radio koris, Diriģents – Kaspars Putniņš.
Radošā komanda: režija, koncepts un teksts – Lisaboa Haubrehtsa (Lisaboa Houbrechts); komponiste – Kerolaina Šova (Caroline Shaw); muzikālais vadītājs– Kristians Balvigs (Christian Balvig); muzikālā dramaturģija – Anna Černomordika (Anna Chernomordik); scenogrāfs – Samijs van den Hēvels (Sammy Van den Heuvel); kostīmu mākslinieks – Umars Diko (Oumar Dicko); gaismu māksliniece – Fabiana Pičoli (Fabiana Piccioli); skaņu inženieris – Jerūns Kenenss (Jeroen Kenens); skaņas telpas autors – Kaspers Klausens (Casper Clausen); skaņas telpas autora asistents – Brehts Beizelinks (Brecht Beuselinck); producente (Dailes teātris) – Līga Svempe.