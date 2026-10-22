Vai pietiks, lai izdzīvotu? Kā uzzināt, cik liela būs tava pensija
Daudzi Latvijas iedzīvotāji par savas nākotnes pensijas apmēru sāk interesēties tikai dažus gadus pirms pensionēšanās. Taču informācija par uzkrāto pensijas kapitālu, darba stāžu un veiktajām sociālajām iemaksām ir pieejama jau tagad.
Turklāt to var pārbaudīt, neapmeklējot nevienu valsts iestādi. Kur meklēt šos datus, kā tos saprast un ko darīt, ja atklājas, ka daļa nostrādāto gadu nav reģistrēta?
Pensija sāk veidoties jau ar pirmo algu
Latvijā vecuma pensijas apmērs lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik ilgi cilvēks bijis sociāli apdrošināts un no kādiem ienākumiem veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas nozīmē, ka divi cilvēki, kuri nostrādājuši vienādu gadu skaitu, vecumdienās var saņemt būtiski atšķirīgas pensijas.
Piemēram, viens darbinieks visu mūžu saņēmis oficiālu algu, no kuras maksāti nodokļi. Otrs daļu atalgojuma regulāri saņēmis aploksnē. Lai gan abu faktiskie ienākumi varēja būt līdzīgi, viņu pensijas kapitāls veidosies atšķirīgi.
Pensijas apmēru ietekmē arī darba pārtraukumi, bezdarba periodi, pašnodarbinātā sociālo iemaksu režīms un tas, cik veiksmīgi pārvaldīts pensiju 2. līmeņa uzkrājums.
Latvijā darbojas trīs pensiju līmeņi. Pirmais ir valsts obligātā nefondētā pensiju shēma, otrais – valsts fondēto pensiju shēma, bet trešais – brīvprātīgie privātie pensiju uzkrājumi. Katram no tiem ir atšķirīgs darbības princips.
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Kur meklēt informāciju?
Galvenais informācijas avots ir valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.gov.lv. Tajā pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakalpojums “VSAA izziņas”, kas ļauj iepazīties ar valsts rīcībā esošajiem datiem par cilvēka sociālo apdrošināšanu un pensijas kapitālu.
Lai izmantotu pakalpojumu, jāatver portāls Latvija.gov.lv, jāautentificējas ar piedāvāto elektroniskās identifikācijas līdzekli un pakalpojumu meklētājā jāieraksta “VSAA izziņas”. Pieejamo izziņu saraksts ir individuāls – tas atkarīgs no konkrētā cilvēka datiem un situācijas.
VSAA piedāvā izziņas par pensiju 1. līmeņa kapitālu, dalību pensiju 2. līmenī, otrajā līmenī uzkrāto kapitālu, sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un darba stāžu līdz 1996. gadam.
Kā pārbaudīt darba stāžu?
Viens no svarīgākajiem datiem ir apdrošināšanas stāžs. Tas palīdz noteikt, vai cilvēkam būs tiesības uz vecuma pensiju un kādi periodi tiks ņemti vērā tās aprēķinā. 2026. gadā Latvijā vispārējais pensionēšanās vecums ir 65 gadi, bet vecuma pensijas saņemšanai parasti nepieciešams vismaz 20 gadu apdrošināšanas stāžs.
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Tomēr jāņem vērā, ka apdrošināšanas stāžs ne vienmēr sakrīt ar kalendāro laiku, ko cilvēks uzskata par savu darba mūžu. Tā aprēķināšanu nosaka likums, un dažādiem periodiem var būt atšķirīgi nosacījumi.
Portālā Latvija.gov.lv jāizvēlas izziņa “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”. Tajā var pārbaudīt VSAA reģistrētos apdrošināšanas periodus un informāciju par iemaksām.
Savukārt cilvēkiem, kuri sākuši strādāt pirms 1996. gada, īpaši svarīga ir izziņa “Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam”.
Tas ir būtiski tādēļ, ka kopš 1996. gada Latvijā darbojas uz individuālajām sociālās apdrošināšanas iemaksām balstīta pensiju uzskaites sistēma. Par agrākajiem periodiem informācija ne vienmēr ir pilnīga, un daļa darba stāža jāapliecina ar dokumentiem.
Ko darīt, ja nostrādātie gadi pazuduši?
VSAA skaidro, ka apdrošināšanas stāža reģistrēšanai par laiku līdz 1995. gada 31. decembrim iespējams iesniegt dokumentus, kas apliecina darbu vai citus likumā paredzētos periodus.
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Viens no galvenajiem pierādījumiem ir darba grāmatiņa. Ja tajā nav visas nepieciešamās informācijas, var izmantot darba devēja vai arhīva izziņas.
Atkarībā no konkrētā perioda un likumā noteiktajiem nosacījumiem var noderēt arī diploms, karaklausības apliecība, bērnu dzimšanas apliecības vai citi dokumenti.
Īpaši svarīgi tas var būt cilvēkiem, kuru bijušās darbavietas vairs nepastāv. Šādos gadījumos informācija par nodarbinātību var būt saglabājusies arhīvā.
Lai reģistrētu trūkstošo stāžu, ar dokumentu oriģināliem vai notariāli apliecinātām kopijām jāvēršas VSAA. Aģentūra pārbauda iesniegtos dokumentus un reģistrē apstiprinātos periodus.
Cik daudz naudas uzkrāts?
Darba stāžs ir tikai viena daļa no pensijas aprēķina. Otra ir uzkrātais pensijas kapitāls. To var pārbaudīt, izvēloties VSAA izziņu “Informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu”.
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Šeit jāņem vērā būtiska atšķirība starp pirmo un otro pensiju līmeni. Pensiju 1. līmenis nav personīgs bankas konts, kurā glabājas konkrēta cilvēka iemaksātā nauda. Tā ir valsts pensiju sistēma, kurā sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek izmantotas pašreizējo pensiju finansēšanai, vienlaikus katram apdrošinātajam uzskaitot viņa pensijas kapitālu.
Šis kapitāls ir aprēķina lielums, ko izmanto nākotnes pensijas noteikšanai. Tas tiek aktualizēts, piemērojot likumā paredzētos indeksus. Tātad, redzot izziņā noteiktu summu, nevajadzētu to uztvert kā naudu, kuru iespējams izņemt vai pārskaitīt uz savu bankas kontu.
Savukārt pensiju 2. līmenī daļa sociālo iemaksu tiek ieguldīta finanšu tirgos. Šajā gadījumā veidojas individuāls ieguldītais un uzkrātais kapitāls, kura vērtība atkarīga arī no ieguldījumu rezultātiem.
No 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada beigām pensiju kapitālam paredzēto iemaksu sadalījums ir 15% pirmajā līmenī un 5% otrajā līmenī tiem, kuri piedalās abos līmeņos. Kopumā tie ir 20% no attiecīgās sociālo iemaksu aprēķina bāzes.
Tas nozīmē, ka no 1500 eiro bruto algas pensiju kapitāla veidošanai paredzēti 300 eiro – 225 eiro pirmajā līmenī un 75 eiro otrajā. Šis ir vienkāršots piemērs, pieņemot, ka visa alga ir pakļauta attiecīgajām iemaksām.
Kā pārbaudīt pensiju 2. līmenī?
Pensiju 2. līmenis Latvijā tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Dalība tajā ir obligāta cilvēkiem, kuri dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Savukārt daļa vecāku iedzīvotāju šai sistēmai varēja vai joprojām var pievienoties brīvprātīgi.
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Lai noskaidrotu savu uzkrājumu, VSAA e-pakalpojumā jāizvēlas “Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts”. Tajā pieejama informācija par ieguldītajām summām, uzkrāto kapitālu un darījumiem izvēlētajā periodā.
Vēlams pārbaudīt arī to, kurš pārvalda uzkrājumu un kādā ieguldījumu plānā nauda atrodas. Tas ir svarīgi, jo dažādu plānu ieguldījumu stratēģijas un riski atšķiras. Plāni, kuros lielāka daļa līdzekļu tiek ieguldīta akcijās, var piedāvāt lielākas ilgtermiņa izaugsmes iespējas, taču to vērtība arī vairāk svārstās. Tuvojoties pensijas vecumam, šādas svārstības var kļūt īpaši nozīmīgas, jo līdz uzkrājuma izmantošanai paliek mazāk laika.
Jāņem vērā, ka otrā līmeņa uzkrājums var ne tikai pieaugt, bet arī samazināties. Tādēļ vienā konkrētā dienā redzamā summa nav garantētais kapitāla apmērs pensionēšanās brīdī.
Vēl kāda nianse – sociālās iemaksas otrā līmeņa kontā parādās ar laika nobīdi. VSAA skaidro, ka iemaksas tiek reģistrētas pārskata mēnesim sekojošajā ceturtajā mēnesī. Piemēram, no janvāra ienākumiem veiktās iemaksas kontā tiek ieguldītas maijā.
Kā uzzināt nākotnes pensiju?
VSAA piedāvā izziņu “Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru”, taču tā nav pieejama visiem neatkarīgi no vecuma. Šo izziņu var saņemt ne agrāk kā piecus gadus pirms pensijas vecuma sasniegšanas.
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Vienlaikus VSAA piedāvā vecuma pensijas kalkulatoru. Tajā tiek izmantoti aģentūras rīcībā esošie dati un lietotāja ievadītā informācija. Aprēķins tiek veikts ar pieņēmumu, ka cilvēkam aprēķina brīdī jau būtu tiesības uz vecuma pensiju un būtu uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs. Tādēļ kalkulatora rezultāts nav uztverams kā precīza summa, ko cilvēks saņems pēc 10, 20 vai 30 gadiem. Tas ir informatīvs aprēķins pēc noteiktiem pieņēmumiem.
Lai izmantotu kalkulatoru, jāapmeklē VSAA mājaslapas sadaļa par vecuma pensijas piešķiršanu. Pakalpojuma izmantošanai nepieciešama autorizācija portālā Latvija.gov.lv.