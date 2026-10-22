Vai tiešām pēc triecieniem “Yandex” kļuva mazāk Krievijas propagandas?
Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijas tehnoloģiju uzņēmuma “Yandex” datu centriem internetā strauji samazinājās automatizētās datplūsmas apjoms.
Vairāki Eiropas politiķi paziņoja, ka sociālajos tīklos kļuvis mazāk Krievijas propagandas, naidīgu komentāru un provokāciju. Tomēr neatkarīgie eksperti nesteidzas apstiprināt šādu secinājumu.
Triecieni digitālajai infrastruktūrai
Oktobra sākumā Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka vairākiem Krievijas uzņēmuma “Yandex” datu centriem. Uzbrukumi skāra infrastruktūru Sasovā, Kalugā un Vladimirā. Daļā objektu tika nodarīti ievērojami bojājumi, bet internetā publicētajos video bija redzami ugunsgrēki.
“Yandex” ir viens no lielākajiem Krievijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kura nozīme sniedzas daudz tālāk par interneta meklētāju. Tas nodrošina mākoņpakalpojumus, elektroniskā pasta infrastruktūru, maksājumu risinājumus, navigāciju, taksometru pasūtīšanu, ēdienu piegādi un daudzus citus digitālos pakalpojumus.
Tādēļ datu centru darbības traucējumi ietekmēja ne tikai pašu uzņēmumu, bet arī citas organizācijas, kuru interneta pakalpojumi izmanto “Yandex” infrastruktūru. Pēc triecieniem Krievijā tika ziņots par banku, interneta veikalu, lietotņu un dažādu digitālo platformu darbības pārtraukumiem.
Zelenskis: sociālajos tīklos kļuvis vieglāk elpot
Īpašu uzmanību šiem notikumiem pievērsa Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikumi Varšavas drošības forumā 12. oktobrī. Prezidents norādīja, ka pēc Ukrainas atbildes triecieniem Krievijas datu centriem sociālajos tīklos notikušas pamanāmas pārmaiņas.
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Pēc Zelenska teiktā, vairākās platformās pēkšņi kļuvis mazāk naida, sabiedrības šķelšanas un provokāciju, jo samazinājies botu skaits.
Viņš arī pauda pārliecību, ka šie notikumi palīdzējuši atklāt, no kurienes nākusi daļa agresīvās aktivitātes internetā. Ukrainas prezidents secināja, ka Eiropa pati nav šo problēmu avots un sabiedrisko diskusiju saasināšanā nozīmīga loma ir ārējai ietekmei.
Zelenska izteikumi ātri izplatījās sociālajos tīklos. Daudzi lietotāji tos uztvēra kā apstiprinājumu sen izteiktām aizdomām, ka ievērojamu daļu naidīgu politisko komentāru rada automatizēti Krievijas propagandas konti.
Mazāk prokrievisku komentāru?
Līdzīgus novērojumus izteicis arī Somijas pārstāvis Eiropas Parlamentā Ville Nīniste. Viņš sociālajos tīklos pievērsa uzmanību interneta infrastruktūras uzņēmuma “Cloudflare” publicētajiem datiem. Pēc politiķa sākotnējās interpretācijas, tie liecināja par gandrīz pilnīgu Krievijas automatizētās datplūsmas apstāšanos.
Sarunā ar Somijas sabiedrisko mediju “Yle” Nīniste pastāstīja, ka pēdējās dienās pats pamanījis ievērojami mazāk prokrievisku komentāru, kas masveidā tiek publicēti pie politiskām diskusijām.
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Taču pēc žurnālistu jautājumiem politiķis atzina, ka “Cloudflare” statistikā redzamās pārmaiņas neļauj tieši secināt, ka samazinājusies propagandas kontu aktivitāte. Viņaprāt, saistība tomēr ir iespējama – ja citi neatkarīgi dati apstiprinātu vienlaicīgu propagandas botu aktivitātes kritumu, infrastruktūras bojājumi varētu būt viens no tā izskaidrojumiem.
Ko patiesībā rāda “Cloudflare” statistika?
Viens no svarīgākajiem informācijas pirmavotiem šajā stāstā ir uzņēmuma “Cloudflare” 14. oktobrī publicētā analīze. “Cloudflare” nodrošina interneta infrastruktūras un kiberdrošības pakalpojumus miljoniem tīmekļa vietņu, tāpēc uzņēmuma rīcībā ir plaši dati par automatizētu datplūsmu.
Analīze apstiprina, ka pēc uzbrukumiem “Yandex” infrastruktūrai automatizētā datplūsma no Krievijas samazinājās. Tomēr pārmaiņas nebija tik dramatiskas, kā varēja šķist pēc sociālajos tīklos izplatītajiem grafikiem.
Pirms triecieniem, no 1. līdz 6. oktobrim, automatizētie pieprasījumi veidoja 50,4% no Krievijas izcelsmes HTTP pieprasījumiem “Cloudflare” tīklā. Pēc trieciena Sasovai šis rādītājs samazinājās līdz 48%, bet pēc uzbrukumiem Kalugā un Vladimirā – attiecīgi līdz 42,5% un 42,2 procentiem.
Pasaules mērogā automatizēto pieprasījumu īpatsvars praktiski nemainījās, saglabājoties aptuveni 39,4–39,6% robežās.
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“Cloudflare” noskaidroja arī to, kādi automatizētie pieprasījumi no “Yandex” tīkla pazuda. Izrādījās, ka 78,1% pārbaudīto pieprasījumu bija saistīti ar “YandexBot” – programmu, kas automātiski apmeklē interneta vietnes, lai indeksētu to saturu meklētājam. Vēl 11,5% veidoja “YandexRenderResourcesBot”, bet 1,9% – “YandexImages”. Šīs programmas nav propagandas konti sociālajos tīklos. Tās veic parastas meklētājprogrammas tehniskās funkcijas.
Boti nepazuda – tie pārcēlās citur
“Cloudflare” pētījumā atklājās vēl kāda būtiska detaļa. Daļa aizdomīgās automatizētās datplūsmas pēc “Yandex” infrastruktūras darbības pārtraukšanas vienkārši pārcēlās uz citiem serveriem. Piemēram, uzņēmums konstatēja, ka “Yandex”. “Cloud” infrastruktūrā darbojās automatizēta sistēma, kas sūtīja milzīgu pieprasījumu skaitu ar azartspēļu nozari saistītām tīmekļa vietnēm.
Pēc 8. oktobra trieciena šī aktivitāte “Yandex” tīklā apstājās. Taču gandrīz identiski pieprasījumi sāka parādīties no citu Krievijas pakalpojumu sniedzēju – “Radist” un “Selectel” – infrastruktūras. Kopējais šādas datplūsmas apjoms nevis samazinājās, bet pat nedaudz pieauga – no 167,7 miljoniem līdz 170,1 miljonam pieprasījumu.
Traucējumi propagandas tīklos
Tomēr zināma ietekme uz Krievijas propagandas infrastruktūru bija. Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centrs publicēja savas pārbaudes rezultātus. Centrs atzina, ka nav pierādījumu būtiskam Krievijas botu tīklu kopējās aktivitātes samazinājumam, taču konstatēja atsevišķus darbības traucējumus.
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Saskaņā ar centra sniegto informāciju, īslaicīgi traucēta automatizēto informatīvo tīklu “Pravda”, “InfoDefense” un “Nod of Time” darbība. Dažās šo tīklu grupās publikāciju skaits un biežums aptuveni 12 stundas bija samazinājies uz pusi. Pēc tam aktivitāte atjaunojās.
Centrs arī konstatēja, ka atsevišķās valstīs, tostarp Francijā un ASV, samazinājās dažu Kremļa vēstījumus popularizējošu kontu publikāciju skatījumi.
Tāpat tika novērota aktivitātes samazināšanās atsevišķos sociālās platformas “X” meklēšanas pieprasījumos un tēmās, kuras iepriekš mākslīgi popularizējuši ar Krieviju saistīti konti.
Propagandas infrastruktūra nav viena ēka
Britu laikraksta “The Guardian” uzrunātie eksperti norāda, ka Krievijas ietekmes operācijas tiek organizētas daudz sarežģītāk, nekā varētu šķist.
Tehnoloģiju uzņēmuma “Valent” vadītājs Amils Hans, kura komanda uzrauga aptuveni 40 dezinformācijas tīklus dažādās pasaules valstīs, skaidro, ka “Yandex” datu centriem nav tiešas praktiskas saistības ar lielāko daļu sociālo tīklu propagandas kontu infrastruktūras.
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Līdzīgu viedokli pauž “Alliance4Europe” pētniecības vadītājs Neds Mendess. Pēc viņa teiktā, nopietnas dezinformācijas operācijas bieži izmanto izkliedētu infrastruktūru, privātos interneta pieslēgumus un dažādās vietās izvietotas telefonu sistēmas. Tas ļauj izvairīties no sociālo tīklu automātiskajām drošības pārbaudēm, kuras nereti identificē datu centru adreses kā iespējamu botu darbības avotu.
Somijas kiberdrošības uzņēmuma “F-Secure” eksperts Joels Lato pieļāva, ka Ukrainas uzbrukumiem varētu būt bijusi neliela īslaicīga ietekme, piemēram, platformā “Telegram”. Taču viņš brīdināja arī par selektīvu uztveri – cilvēki mēdz pamanīt tieši tos notikumus, kas apstiprina viņu iepriekšējo pārliecību.
Vācijas pētniecības centra “CeMAS” vadītājs Jans Holnburgers savukārt norādīja, ka nav pamata pieņemt, ka Krievijas dezinformācijas operāciju tehniskā infrastruktūra koncentrētos tieši “Yandex” datu centros. Visticamāk, tā sadalīta starp vairākiem pakalpojumu sniedzējiem.