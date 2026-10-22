Pasažieris dusmojas par situāciju “Rīgas satiksmes” autobusā: braucieni kļūst nepatīkami
Rīta brauciens 56. maršruta autobusā var izvērsties ļoti nepatīkami. Kāds pasažieris portālam Jauns.lv pastāstīja, ka no rītiem autobuss ir pārpildīts un pasažieri stāv cieši cits pie cita. Arī “Rīgas satiksmē” apstiprināja, ka ļoti augsts salona piepildījums šajā maršrutā ir atsevišķos reisos, posmos un laikos.
Rīdzinieks Dmitrijs Zaharovs sociālajos tīklos dalījās ar fotogrāfijām, kurās redzama situācija 56. maršruta (Ziepniekkalns – Daugavgrīva) autobusā. Viņš raksta, ka tā autobusā izskatās katru darba dienas rītu laikā no pulksten 7 līdz 8.
Reizēm autobuss ir tik pārpildīts, ka grūti iekāpt
"Autobuss ir pārpildīts, pasažieri stāv cieši cits pie cita un reizēm ir grūti pat iekāpt transportlīdzeklī. Diemžēl "Rīgas satiksme" neuzskata par nepieciešamu šajā maršrutā norīkot 18 metrus garu autobusu vismaz rīta stundās, kad pasažieru plūsma ir īpaši intensīva."
Viņš esot iepazinies ar pasažieru plūsmas statistiku 56.maršrutā no pulksten 7 līdz 8. "Godīgi sakot, man radās nopietnas šaubas par šo datu precizitāti. Statistikā atspoguļotā situācija, manuprāt, neatbilst tam, ko katru darba dienu redzu savām acīm.
Rosina norīkot garāku autobusu rīta stundās
Rodas iespaids, ka lēmumi par autobusu ietilpību tiek pieņemti, balstoties uz skaitļiem, kas ne vienmēr atspoguļo reālo situāciju. Protams, statistika ir svarīga, taču tikpat svarīgi ir ņemt vērā arī pasažieru faktisko pieredzi.
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Uzskatu, ka vismaz viena 18 metrus gara autobusa norīkošana rīta stundās varētu būtiski uzlabot pasažieru pārvietošanās apstākļus. Sabiedriskajam transportam jābūt ne tikai pieejamam, bet arī pietiekami ietilpīgam un ērtam," rīdzinieks raksta.
Ļoti daudz pasažieru ir atsevišķos reisos, posmos un laikos
Portāls Jauns.lv lūdza šo situāciju skaidrot "Rīgas satiksmes" Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Baibai Bartaševičai-Feldmanei. Viņa norādīja, ka uzņēmums regulāri seko līdzi pasažieru plūsmai maršrutu tīklā, tostarp 56. autobusa maršrutā.
“Tās izvērtēšanai izmantojam elektroniskās norēķinu sistēmas datus par braucienu reģistrācijām, bet galvenokārt balstāmies uz automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas datiem. Šī sistēma fiksē katrā pieturvietā iekāpušo un izkāpušo pasažieru skaitu, ļaujot novērtēt salona piepildījumu visā reisa garumā.
Esam izvērtējuši arī situāciju 56. autobusa maršrutā. Automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas dati liecina, ka ļoti augsts salona piepildījums šajā maršrutā ir atsevišķos reisos, posmos un laikos.”
Lielās ietilpības autobusu skaits ir ierobežots
Viņa turpināja: “Standarta un lielās ietilpības autobusus norīkojam atbilstoši pasažieru plūsmai, ņemot vērā pasažieru pārvadājumu vajadzības visā maršrutu tīklā un mūsu rīcībā esošos transportlīdzekļus. Vērtējam gan salona piepildījumu dažādos reisos un maršruta posmos, gan to, cik regulāri un ilgstoši saglabājas augsta pasažieru plūsma.
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Lielās ietilpības autobusu skaits ir ierobežots, tādēļ 18 metrus garos autobusus prioritāri norīkojam maršrutos, kuros augsts piepildījums saglabājas lielākajā daļā reisu visas dienas garumā. To pārdalei starp maršrutiem jābūt rūpīgi izvērtētai ar pasažieru plūsmas datiem, jo lielākas ietilpības nodrošināšana vienā maršrutā samazina tās pieejamību citā.”
Kādus datus uzņēmumā ņem vērā?
Bartaševiča-Feldmane arī akcentēja, ka būtiski nošķirt automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas datus no atvērto datu portālā publicētās braucienu reģistrāciju statistikas, ar kuru iedzīvotājs salīdzinājis savus novērojumus.
Braucienu reģistrāciju statistikā nav ietverti pasažieri, kuri savu braucienu nav reģistrējuši, savukārt automātiskā skaitīšanas sistēma uzskaita pasažierus neatkarīgi no brauciena reģistrācijas. Tādēļ salona faktiskā piepildījuma izvērtēšanā galvenokārt balstāmies tieši uz šīs sistēmas datiem, uzņēmuma pārstāve skaidroja.