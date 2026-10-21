Pabeigti darbi Tukuma pilsētas mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma uzlabošanai
Tukumā pabeigta mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma modernizācija, nomainot 18 gaismekļus uz energoefektīviem LED un nodrošinot vienmērīgu apgaismojumu atbilstoši LFF prasībām.
Pabeigti elektromontāžas darbi Tukuma pilsētas mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma uzlabošanai projektā “Tukuma pilsētas mākslīgā seguma futbola stadiona pieejamības nodrošināšana”.
Projekta ietvaros ir veikta stadiona apgaismojuma 18 gaismekļu nomaiņa uz energoefektīvākiem LED gaismekļiem ar lielāku gaismas atdevi, apgaismojuma mērījumi un gaismekļu regulēšana, lai nodrošinātu atbilstošu un vienmērīgu laukuma apgaismojumu treniņu un sacensību laikā.
Īstenojot projektu, ir sasniegtas prasības, kas noteiktas biedrības “Latvijas Futbola federācija” (LFF) apstiprinātajos “Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumos”.
Tukuma pilsētas futbola stadions Revolūcijas ielā 4, Tukumā ir nozīmīgs sporta infrastruktūras objekts, kas kalpo kā mājas spēļu laukums Virslīgas komandai "FK Tukums 2000". Pēc apgaismojuma modernizācijas stadions turpinās kalpot kā treniņu un sacensību vieta vietējām un reģionālajām futbola komandām, tostarp jauniešu un pieaugušo līmeņos, norises vieta LFF organizētām sacensībām un turnīriem; sabiedriski pieejama sporta infrastruktūra, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un sporta aktivitātes visām sabiedrības grupām, tostarp cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta realizēšana bija iespējama, pateicoties valsts budžeta pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” finansējumam 47 986,29 EUR apmērā. Darbus veica SIA "EL.SERVISS".
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