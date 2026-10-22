Apstiprināti jauni noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Talsu novadā
Talsu novada domes 14. oktobra sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes; kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Noteikts arī, ka noteikumu izpratnē būvei piekritīgā zeme ir visa zemes vienība, kurai saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu ir piešķirts kadastra apzīmējums, bet ne vairāk kā 2 hektāri.
Galvenās izmaiņas pret līdzšinējiem noteikumiem saistītas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmes paaugstināšanu dzīvojamām mājām, kurās uz taksācijas gada 1. janvāri nebūs deklarēta neviena persona.
Mērķis šādām izmaiņām ir veicināt atbildīgu īpašumu izmantošanu un iedzīvotāju deklarēšanos dzīvesvietā pašvaldības teritorijā. Paaugstināta nodokļa likme paredz stimulēt īpašniekus uzturēt dzīvojamās mājas lietošanas kārtībā un nodrošināt to izmantošanu atbilstoši funkcijai – kā dzīvesvietu.
Nepieciešamība noteikt diferencētu nodokļa likmi saistīta ar to, ka:
- mājas, kurās neviens nav deklarējies, netiek izmantotas kā pastāvīgas dzīvesvietas, līdz ar to pašvaldība nesaņem ar iedzīvotāju deklarēšanos saistītos ieņēmumus no IIN (iedzīvotāju ienākuma nodokļa);
- šādi īpašumi bieži netiek pienācīgi uzturēti, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti;
- tiek radīta sociāli netaisnīga situācija, jo nodokļa slogs uz izmantotām un apdzīvotām mājām ir samērīgi zemāks nekā uz neizmantotām;
- paaugstinot nodokļa likmi, pašvaldība nodrošina papildu ieņēmumus budžetā, kas tiek izmantoti infrastruktūras, izglītības, sociālo un citu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai.
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Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts piemērot 1,5 % nekustamā īpašuma nodokļa likmi dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šajos objektos uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 00.00 nav deklarēta neviena persona.
Paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi nepiemēro nodokļa objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti uz zemes vienības, par kuru Lauku atbalsta dienestā pieprasīts platību maksājums par lauksaimnieciskās darbības veikšanu, ja nodokļa objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu.
Šāds izņēmums noteikts, jo lauku saimniecību teritorijā esošās dzīvojamās mājas bieži tiek izmantotas saistībā ar aktīvu lauksaimniecisko darbību (sezonas darbi, saimniecības uzraudzība un apsaimniekošana) arī tad, ja tajās nav deklarēta neviena persona. Izņēmums noteikts arī, lai saglabātu un veicinātu Talsu novadam raksturīgo lauku ainavu ar viensētām.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes bieži tiek iegūtas īpašumā vai lietošanā kopā ar uz tām esošām vecām ēkām, un paaugstinātās nodokļa likmes piemērošana šādām ēkām varētu veicināt to pamešanu vai nojaukšanu, tādējādi zaudējot novada kultūrvēsturiskajai lauku videi raksturīgo apbūves struktūru.
Tāpat saistošie noteikumi nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības (pie aprēķina jāņem vērā lielākā kadastrālā vērtība).
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Nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 % apmērā no lielākās fiskālās kadastrālās vērtības paredzēta arī būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī, savukārt nosacījums par 3 % likmes piemērošanu būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, paredzēts uzsākt piemērot ar 2028. gada 1. janvāri. Noteikumi vēl jāsaskaņo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, kā arī pēc saskaņojuma saņemšanas jāpublicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.