Jūrmalas Pensionāru biedrība aicina apmeklēt bezmaksas nodarbības
Jūrmalas Pensionāru biedrība Jūrmalā ir izveidojusi Senioru skolu un aicina Jūrmalā deklarētos seniorus no 65 gadu vecuma apmeklēt nodarbības. Visas nodarbības ir bez maksas.
Senioru skolas mērķis uzlabot Jūrmalas senioru dzīves kvalitāti, palīdzot attīstīt digitālās iemaņas, stiprināt veselības pratību, veicināt radošo pašizpausmi un paplašināt iespējas mūžizglītības jomā.
Nodarbības sākas oktobrī, tās notiks divas reizes nedēļā:
- Trešdienās plkst. 15.00–17.00 Dienas centrā Skolas ielā 44 pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti notiks lekcijas un diskusijas par veselību.
- Ceturtdienās plkst. 13.00–15.00 Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30 notiks nodarbības digitālo prasmju pilnveidošanai – viedtālruņu un datora efektīvai lietošanai.
Nākamajā gadā tiks sāktas radošās nodarbības: būs iespēja apgūt mezglošanu, nodarbības notiks Jūrmalas Mākslas skolas telpās, un nodarboties ar keramiku Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra telpās. Nodarbības notiks līdz 2027. gada 18. aprīlim.
Senioru skolas projektu “Jūrmalas senioru devīze – gribam visu zināt” īsteno Jūrmalas Pensionāru biedrība ar Eiropas Sociālā fonda Plus līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējumu.
Senioru skolas Latvijā darbojas jau vairāk nekā desmit gadu. Tās piedāvā vecāka gadagājuma cilvēkiem mūžizglītības, sociālās saziņas un aktīvas novecošanas iespējas. Vairākas senioru skolas ir iesaistījušās Latvijas Trešās paaudzes universitāšu asociācijā, tās biedri seko līdzi Eiropas pieredzei, kas uzkrāta vairāk nekā 30 gadu laikā.
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Aicinām Jūrmalā deklarētos seniorus piedalīties Senioru skolas nodarbībās!
Lūdzam ņemt vērā, ka nodarbību laiks var mainīties. Informācija par nodarbībām un pieteikšanās pie Jūrmalas Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas Antras Ozoliņas, tālrunis: [+371 29130028](tel:+371 29130028).