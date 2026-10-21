"Dzīvo kā pieczvaigžņu viesnīcā!” Valsts policija atklāj, kā ikdienā klājas dienesta zirgiem
Valsts policija sociālajos tīklos ļāvusi ielūkoties savu četrkājaino darbinieku ikdienā, atklājot, kur dzīvo dienesta zirgi, kādi ir viņu pienākumi un kas ar tiem notiek pēc došanās pensijā.
Valsts policija rubrikā "Tu jautā – policija atbild” šoreiz viesojusies pie policijas hipoloģēm un dienesta zirgiem, lai atbildētu uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par šo neparasto profesiju.
Rubrikas “Tu jautā – policija atbild” ietvaros šoreiz ciemojāmies pie 👮🏻♀️ Valsts policijas hipoloģēm un 🐴 dienesta zirgiem. Hipoloģes atbild uz sekotāju iesūtītajiem jautājumiem un stāsta par ikdienas darbu, kādas prasmes nepieciešamas amata veikšanai un darba specifiku. 👇🏼 Raksti komentāros, kuras Valsts policijas struktūrvienības darbu būtu interesanti iepazīt tuvāk! Pie kā mums doties ciemos nākamreiz? #valstspolicija #mūsudarbsjūsudrošībai #tujautāpolicijaatbild— Valsts policija (@Valsts_policija) October 21, 2026
Kā atklāj policijas pārstāve, šobrīd Valsts policijas rīcībā ir pieci dienesta zirgi, kuri uzturas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Zirgkopības mācību centrā "Mušķi”. "Mūsu zirgi, varētu teikt, dzīvo pieczvaigžņu viesnīcā ar lielisku aprūpi. Viņiem tur ļoti, ļoti patīk,” stāsta policijas hipoloģe.
Lai gan dienesta zirgus iedzīvotāji visbiežāk pamana Rīgā, tie patrulē ne tikai galvaspilsētā, bet arī citviet Latvijā.
Rīgā zirgu patruļas sastopamas parkos, mežu masīvos, zaļajās zonās un pat daudzdzīvokļu namu pagalmos. Tāpat dienesta zirgi palīdz nodrošināt sabiedrisko kārtību masu pasākumos un pilsētas svētkos.
Hipoloģes skaidro, ka viņu darba galvenais mērķis ikdienā ir preventīva sabiedriskās kārtības uzraudzība. Nepieciešamības gadījumā policisti var arī piemērot sodu, tomēr lielākoties uzmanība tiek pievērsta pārkāpumu novēršanai.
Darbs ar dienesta zirgiem prasa ne tikai mīlestību pret dzīvniekiem, bet arī nopietnu sagatavotību.
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Lai kļūtu par policijas hipologu, vispirms nepieciešams absolvēt Valsts policijas koledžu. Tāpat jābūt labām jāšanas prasmēm un padziļinātai izpratnei par zirgu uzvedību. "Labs hipologs, pirmkārt, ir policists ar ļoti labām jāšanas prasmēm, taču ne katrs labs jātnieks var būt hipologs,” uzsver policijas pārstāve.
Viņa skaidro, ka dienesta zirgiem nākas strādāt arī pilsētvidē, kur ir daudz dažādu kairinājumu un neparedzamu situāciju. Tādēļ policistam jāspēj saglabāt mieru, izvērtēt iespējamos riskus un laikus paredzēt zirga reakciju.
Nepieciešamas arī zināšanas par zirga anatomiju, biomehāniku, psiholoģiju un apmācības procesu, ņemot vērā katra dzīvnieka vecumu un temperamentu.
Valsts policija atklāj arī to, kāda nākotne sagaida četrkājainos darbiniekus pēc dienesta gaitu noslēguma. Visbiežāk policijas zirgu savā aprūpē pārņem hipologs, kurš ar konkrēto dzīvnieku strādājis dienesta laikā. Tādējādi zirgs var turpināt dzīvi pie sev pazīstama un uzticama cilvēka.
Tomēr ne visi pensionētie zirgi pamet policijas ganāmpulku. Kā atklāj hipoloģes, šobrīd Valsts policijā dzīvo arī viens zirgs, kurš jau ir beidzis aktīvās dienesta gaitas, taču joprojām uzturas kopā ar pārējiem zirgiem.
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