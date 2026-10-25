Aktuālais par nekustamā īpašuma nodokli
Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem pašvaldība piemēro 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi un mājokli, informē pašvaldībā.
Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem pašvaldība piemēro 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi un mājokli. Tuvojas 2026. gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš – 16. novembris.
Nekustamā īpašuma nodokļa gada summa tiek sadalīta četros maksājumos, no kuriem pēdējais maksājums šogad jāveic līdz 16. novembrim. Aicinām nekustamā īpašuma īpašniekus savlaicīgi pārbaudīt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas statusu un, ja ir izveidojies nodokļa parāds, to samaksāt līdz noteiktajam termiņam.
Vēršam uzmanību, ka par samaksas termiņa nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05% no laikā nenomaksātās nodokļa summas par katru nokavēto dienu.
Ātri un ērti pārbaudīt norēķinu stāvokli, kā arī veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu var, autorizējoties portālā:
- latvija.gov.lv → pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa”;
- epakalpojumi.lv → pakalpojums “Nekustamais īpašums” → “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”.
Lai varētu sekot līdzi maksāšanas termiņiem, aicinām pieteikties atgādinājumu saņemšanai pa e-pastu vai SMS veidā:
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
-
autorizējoties portālā epakalpojumi.lv (pakalpojums “Nekustamais īpašums” – “E-pasts un SMS pieteikums”)
-
vai iesniedzot iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai:
- ar e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv;
- pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedzot klātienē apmeklētāju apkalpošanas centros (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110, Tukuma ielā 20);
- nosūtot pa pastu (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015).
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus var saņemt elektroniski.
Aicinām tos nodokļa maksātājus, kuri vēl arvien nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus saņem pa pastu, pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai elektroniski – uz oficiālo elektronisko adresi portālā latvija.gov.lv vai e-pastā. Lai to izdarītu:
-
portālā latvija.gov.lv aktivizējiet oficiālo elektronisko adresi, izmantojot eID karti, eParaksts mobile vai Smart-ID. Pēc e-adreses izveides personai būs iespēja ar valsts un pašvaldības iestādēm oficiālo saziņu veikt elektroniski oficiālajā e-adresē;
-
vai reģistrējiet savu e-pasta adresi:
- portālā epakalpojumi.lv (pakalpojums “Nekustamais īpašums” – “E-pasts un SMS pieteikums”);
- iesniedzot iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja persona jau ir aktivizējusi savu e-adreses kontu portālā latvija.gov.lv, papildu darbības nav jāveic, jo visi dokumenti tiek automātiski nosūtīti uz šo digitālo pastkastīti.
Atgādinām, ka juridiskām personām obligāti jābūt reģistrētam e-adreses kontam!
Ja vēlaties, lai e-adresē saņemtos ziņojumus lasa uzticības persona, vai ja ir nepieciešams palīdzēt vecākiem, vecvecākiem vai citām tuvām personām, portālā latvija.gov.lv iespējams noformēt elektronisko pilnvarojumu e-adreses ziņojumu lasīšanai. Pilnvaru iespējams piešķirt uz noteiktu laiku vai līdz tās atsaukšanai.
Būvobjektiem, kuriem ir izsniegta būvatļauja un būvniecības ieceres realizācijas laiks ir pārsniedzis maksimālo termiņu, tiek piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā.
Vēršam nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzmanību, ka no 2026. gada 1. janvāra būvei, kuras būvniecībā ir pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – zemes vai būves. Par aprēķināto paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli nodokļa maksātājam tiek paziņots ar maksāšanas paziņojumu.
Nodokļa likme 3% apmērā tiek piemērota saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 36 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā””.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai netiktu piemērota paaugstinātā nodokļa likme, pašvaldība aicina:
- izvērtēt iespēju pabeigt būvdarbus un nodot būvi ekspluatācijā;
- ja būvprojektā paredzētie būvdarbi nav pabeigti – pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 97. punktā noteiktajam;
- ja būvniecība nav uzsākta un nav plānota – anulēt būvatļauju.
Pēc būvatļaujas pagarināšanas vai anulēšanas, kā arī objekta pieņemšanas ekspluatācijā pašvaldība veiks nodokļa pārrēķinu, piemērojot standarta nodokļa likmi.
Fiziskai personai obligāti jāinformē pašvaldība par saimnieciskās darbības veikšanu savā nekustamajā īpašumā.
Aicinām iedzīvotājus, kuru nekustamais īpašums (dzīvojamās mājas, telpu grupas vai palīgēkas) tiek izmantots saimnieciskajai darbībai, bet kuri likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā par to vēl nav paziņojuši, iesniegt iesniegumu pašvaldībai par saimnieciskās darbības veikšanu īpašumā, pievienojot atbilstošu nomas vai īres līgumu.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta devīto daļu nodokļu maksātāja pienākums ir viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu. Atbilstoši saimnieciskajā darbībā izmantotajai nekustamā īpašuma platībai tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kontakttālrunis informācijai:
- par nekustamā īpašuma nodokli – 67093816;
- par būvatļauju derīguma termiņa pagarināšanu – 67752423.