Strēlnieku prospektā uzsākti koku ciršanas darbi
Uzsākti koku ciršanas un vētrās izgāzto koku sazāģēšanas darbi Dubultu kultūras kvartālam blakus esošajā teritorijā, informē pašvaldībā.
Uzsākti koku ciršanas un vētrās izgāzto koku sazāģēšanas darbi Dubultu kultūras kvartālam blakus esošajā teritorijā Strēlnieku prospektā 28, Jūrmalā.
Koku ciršanas darbi tiek veikti, lai ierīkotu Luda Bērziņa pamatskolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas un Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem paredzētus āra aktivitāšu, rotaļu un sporta laukumus, kā arī divas nojumes mācību norisei ārtelpā.
Laukumu un celiņu izvietojumam un segumam izvēlēti iespējami saudzīgi risinājumi, ievērojot vērtīgo koku aizsargzonas. Papildus paredzēts uzstādīt soliņus un atkritumu urnas, kā arī ierīkot apstādījumu dobes, organiski iekļaujot tās meža vidē.
Koku ciršana norisināsies līdz 2026. gada 30. oktobrim. Darbi tiks veikti darbdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00.
Pēc tam līdz 2026. gada 30. decembrim tiks veikta nocirsto koku izvešana uz pilsētas ierīkotu kokmateriālu krautuvi.