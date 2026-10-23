Noslēgusies Asaru parka labiekārtojuma projektēšana, turpinās gatavošanās būvdarbiem
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība turpina projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība turpina projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” (Nr. 5.1.1.3/1/23/A/045) īstenošanu. 2026. gada vasarā noslēdzās Asaru parka labiekārtojuma projektēšana, un pašlaik turpinās darbs pie nākamā projekta īstenošanas posma – būvdarbu uzsākšanas.
Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot parka teritoriju, radot sakārtotu un pievilcīgu vidi iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtai. Plānota jaunu soliņu un āra trenažieru uzstādīšana, jauna apgaismojuma ierīkošana, kā arī mākslas objekta “Zemene” izbūve.
Plānotie labiekārtojuma uzlabojumi veicinās parka funkcionalitāti un pievilcību, radot papildu iespējas aktīvai atpūtai un brīvā laika pavadīšanai.
Pašlaik turpinās nepieciešamie sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai.
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Autors: Stratēģiskā plānošanas nodaļa