Noslēgusies Asaru parka labiekārtojuma projektēšana, turpinās gatavošanās būvdarbiem
Foto: Publicitātes
Novadu ziņas

Noslēgusies Asaru parka labiekārtojuma projektēšana, turpinās gatavošanās būvdarbiem

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība turpina projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu.

Noslēgusies Asaru parka labiekārtojuma projektēšan...

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība turpina projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” (Nr. 5.1.1.3/1/23/A/045) īstenošanu. 2026. gada vasarā noslēdzās Asaru parka labiekārtojuma projektēšana, un pašlaik turpinās darbs pie nākamā projekta īstenošanas posma – būvdarbu uzsākšanas.

Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot parka teritoriju, radot sakārtotu un pievilcīgu vidi iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtai. Plānota jaunu soliņu un āra trenažieru uzstādīšana, jauna apgaismojuma ierīkošana, kā arī mākslas objekta “Zemene” izbūve.

Plānotie labiekārtojuma uzlabojumi veicinās parka funkcionalitāti un pievilcību, radot papildu iespējas aktīvai atpūtai un brīvā laika pavadīšanai.

Pašlaik turpinās nepieciešamie sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai.

Plašāka informācija par projektu pieejama sadaļā “Pašvaldība - Projekti” – “Aktuālie projekti”.

logo

Autors: Stratēģiskā plānošanas nodaļa

Tēmas

Jūrmala

Citi šobrīd lasa