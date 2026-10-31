Kur sastapties ar Latvijas pilīs mītošajiem pārdabiskajiem spēkiem un spokiem? Kā tie izskatās un ko dara? FOTO. VIDEO
Milzīga čūska ar pīles galvu un spīdošām acīm, kas sargā zelta lādes. Zaļā Jumprava, kurai Maestro Raimonds Pauls radījis mūziklu. Grāfs, kurš pusnaktī atver pils vārtus, lai caur tiem iztrauktos ar savu pajūgu. Bezgalvains cilvēka rēgs.
Šīs ir tikai dažas no Latvijas pilīs un muižās mītošajām būtnēm, kurām ir jāpamostas un jāparādās Halovīna vakarā un naktī. Jauns.lv apkopojis spilgtākos mūsu valsts piļu un muižu spoku stāstus, par kuru patiesumu ikviens var pārliecināties 31. oktobra naktī. Visvairāk pilīs saimnieko dažāda vecuma un skaistuma Baltās, Pelēkās, Zaļās un Melnās dāmas, bet netrūkst arī cita kalibra parādību. Par mistiskajiem tēliem un parādībām mums stāstījuši arī latviešu kultūras dižgari – Krišjānis Barons, Imants Lancmanis, Raimonds Pauls, un tos savos studiju darbos pēta arī jaunie studenti.
Latvijas piļu un muižu spoku stāsti ir īpaši ar to, ka tajos savijas viduslaiku vēsture, baltvācu aristokrātijas dzīve, senie latviešu ticējumi, traģiski mīlasstāsti un pat pavisam neparasti pārdabiski radījumi. Turklāt daudzas leģendas saistītas ar konkrētām, joprojām apskatāmām vietām – pagrabiem, slepenām ejām, torņiem un pils zālēm.
Tur sastopamas gan Eiropas pilīm raksturīgās Baltās un Melnās dāmas, gan nemierīgi muižkungi, gan dārgumu sargātāji, kuriem grūti atrast līdziniekus klasiskajos Rietumeiropas spoku nostāstos. Ir arī pilis, kurās spokojas ne tikai cilvēki, bet arī viņu noziegumi. Latvijas pilis un muižas glabā ne tikai gadsimtiem senus noslēpumus, bet arī veselu pārdabisku pasauli. Un, iespējams, visintriģējošākais ir tas, ka par noslēpumainām parādībām Latvijas pilīs stāstīts ne tikai senatnē, bet arī mūsdienās.