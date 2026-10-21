Latvijā plāno būtiski ierobežot azartspēles - mainīsies gan vecuma, gan darba laika nosacījumi
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja grozījumus Azartspēļu un izložu likumā, paredzot stingrākus ierobežojumus dalībai azartspēlēs - gan nosakot stingrākus vecuma un azartspēļu organizēšanas laika ierobežojumus, gan ieviešot uzraudzības un kontroles sistēmu azartspēļu atkarību risku mazināšanai un citus pasākumus.
Likumprojektu izskatīšanai Budžeta komisijā Saeima nodeva pirms vairāk nekā diviem gadiem 2024. gada 26. septembrī.
Komisijas vadītāja Aiva Vīksna (AS) sacīja, ka likumprojekts tiks nodots 15. Saeimai ar aicinājumu likumprojektu, ja tā izskatīšana tiks turpināta, turpmākajos lasījumos būtiski uzlabot un aktualizēt atbilstoši mūsdienu tirgus tendencēm, īpašu uzmanību pievēršot nelegālā tirgus apkarošanai interaktīvajās azartspēlēs.
Ar likumprojektu plānots īstenot Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam izvirzītos uzdevumus. Grozījumu mērķis ir veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, kā arī nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi.
Likumprojekts paredz noteikt stingrākas prasības attiecībā uz vecuma ierobežojumu azartspēlēs, paaugstinot vecumu no 18 uz 21 gadu, kā arī noteikt vecuma ierobežojumu dalībai izlozēs personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Līdz šim vecuma ierobežojums attiecībā uz dalību izlozēs nebija noteikts.
Tāpat paredzēts paaugstināt minimālo spēļu automātu skaitu spēļu zālēs no 20 līdz 25 vienībām, novēršot maza izmēra spēļu zāļu esamību valsts teritorijā, attiecīgi samazinot azartspēļu pieejamību.
Lai izvairītos no azartspēļu organizēšanas vietu pārmērīgi pamanāmā fasāžu noformējuma, likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabineta noteikumiem, kuros noteiktu vienotas prasības. Tās definēs, kāda informācija un kādā apmērā ir atļauta izvietošanai uz azartspēļu organizēšanas vietu fasādēm.
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Ar grozījumiem plānots noteikt pienākumu azartspēļu organizētājiem un interaktīvo izložu organizētājam ieviest ar azartspēļu spēlēšanu saistīto risku uzraudzības un kontroles sistēmu. Tā paredz aizsargāt spēlētāju no azartspēļu atkarības izveidošanās riska un nepieļaut tādu personu spēlēšanu, par kurām ir aizdomas, ka tām pastāv azartspēļu atkarību izveidošanās risks.
Vienlaikus likumprojekts paredz ieviest azartspēļu spēlētāju personalizētās viedkartes, kas rada plašākas iespējas identificēt atkarības no azartspēļu spēlēšanas.
Tāpat plānots noteikt azartspēļu organizēšanai laika ierobežojumu no plkst. 6 līdz 9, izņemot totalizatoru vai derību likmju pieņemšanu, un aizliegt organizēt interaktīvās azartspēles ilgāk par 21 stundu vienā nepārtrauktā vai vairākās atsevišķās sesijās kopā 24 stundu periodā. Finanšu ministrija skaidro, ka tādējādi tiks ierobežota spēlētāja ilgstoša dalība azartspēlēs vai interaktīvajās azartspēlēs, iespējami samazinot nodarīto kaitējumu indivīda veselībai.
Likumprojekts nosaka arī deleģējumu Ministru kabinetam noteikt pienākumu azartspēļu organizētājiem veikt azartspēļu organizēšanas vietu apmeklētāju reģistrāciju, kas nodrošinātu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas saistītu risku samazināšanos.