Rudens garšu festivāls Jelgavā met izaicinājumu gardēžiem - pārsteigs ar kartupeli neierastās garšu kombinācijās
No 23. oktobra līdz 1. novembrim Jelgavā un tās apkārtnē norisināsies tradicionālā restorānu un kafejnīcu akcija "Rudens baudĒŠANA Jelgavas pusē", kuras galvenais motīvs šogad būs kartupelis, informēja Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā.
Akcijas tēma nav izraudzīta nejauši – šogad tiek atzīmēta 370. gadadiena, kopš hercoga galmā pirmo reizi galdā celti kartupeļi. Par godu šim vēsturiskajam notikumam 14 vietējie ēdinātāji piedāvās iepazīt šo ikdienišķo produktu pilnīgi neparastās garšu kombinācijās – sākot no uzkodām un sildošām zupām, beidzot ar izsmalcinātiem pamatēdieniem un pat desertiem.
Trīs kārtu maltītes cena vienai personai, atkarībā no izvēlētās vietas, būs 30, 35 vai 40 eiro.
Jelgavā akcijā piedalīsies restorāni "Chocolate & Pepper" un "8. stāvs", grilbārs "Parks", krodziņš "Istaba", "Jelgavas Ezītis miglā", kafejnīcas "kVolts" un "Brokastnīca", kā arī "Silva" tējas namiņš un bistro. Savukārt Jelgavas novadā gardēžus gaidīs restorāni "Masti", "Zemnieka cienasts", "Aitiņlauvas", kafejnīca "Svētes klubs" un šī gada jaunums – Blankenfeldes muiža.
Ēdinātāji aicinās doties daudzveidīgā garšu ceļojumā. Uzkodu kartē būs atrodami gan Peru kartupeļu salāti, gan kartupeļu karpačo ar trifeļu eļļu, cieto sieru un foreļu ikriem. Pamatēdienos izsmalcinātas garšas sniegs truša kājas konfits, lēni gatavoti liellopa vaigi ar parmezāna kartupeļiem un dzidrinātā sviestā cepts brieža antrekots ar kartupeļu un baraviku mafinu.
Lielāko pārsteigumu sagādās deserti, kuros kartupelis un batāte kļūs par galveno sastāvdaļu – apmeklētāji varēs nobaudīt saldā kartupeļa siera kūku, šokolādes brauniju ar saldo kartupeli un klasisko kūciņu "Kartupelis" ar aveņu konfī.
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Akcijas rīkotāji aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus savlaicīgi rezervēt galdiņus izvēlētajās ēdināšanas vietās. Pilna informācija par ēdienkartēm un darba laikiem atrodama vietnē "visit.jelgava.lv".
"BaudĒŠANAS" dienas Jelgavas pusē notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Pasākumu organizē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sadarbībā ar pašvaldībām, Jelgavas ēdināšanas un viesmīlības nozares asociāciju un vietējiem uzņēmējiem.