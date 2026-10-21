Ar specializētu aprīkojumu un praktiskām mācībām stiprinās gatavību plūdiem un ārkārtas situācijām
Lai nodrošinātu efektīvāku rīcību krīzes situācijās un mazinātu klimata pārmaiņu radītos riskus, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām uzsācis pārrobežu projektu "Flood Response", kura ietvaros dienesti tiks aprīkoti ar modernu glābšanas tehniku, informēja ZPR.
Jūnijā uzsāktā iniciatīva ir turpinājums iepriekšējam drošības projektam "Safe Response". Šobrīd pārrobežu drošības tīkls tiek paplašināts – Aizkraukles, Bauskas un Jelgavas novadu, kā arī Pakrojas un Jonišķu rajona sadarbībai Lietuvā pievienojas arī Jēkabpils novads un Biržu rajons. Šāda mēroga spēku apvienošana ļaus labāk un operatīvāk koordinēt aizsardzību pēkšņu plūdu gadījumos Daugavas, Lielupes un Mūsas–Mēmeles upju baseinos.
Lai speciālisti spētu palīdzēt iedzīvotājiem īpaši sarežģītos apstākļos, pašvaldības ievērojami papildinās glābšanas aprīkojumu. Jēkabpils novads iegādāsies specializētu glābšanas laivu uz gaisa spilvena, kas spēs pārvietoties pa Daugavas ledus sastrēgumiem un dubļainām krastmalām. Savukārt Aizkraukles novadā iedzīvotāju evakuācijai tiks nopirkts īpaši aprīkots autobuss, kas krīzes situācijā varēs kalpot arī kā pagaidu patvērums.
Īpaša uzmanība pievērsta neatkarībai no ārējiem tīkliem gadījumos, kad tiek pārrauta elektrības un sakaru apgāde. Aizkraukles, Jelgavas un Biržu pašvaldībās būs pieejami lieljaudas ģeneratori un portatīvās uzlādes stacijas, bet Kalnciemā saziņu ārkārtas situācijās spēs nodrošināt satelīta iekārta "Starlink". Pirmie infrastruktūras uzlabojumi jau ir noslēgušies Jelgavas novada Valgundes pagastā, kur atjaunota Vītoliņu ūdenskrātuve un izbūvēta droša piekļuve smagajai ugunsdzēsības tehnikai.
Arī Lietuvas partneri papildina tehnisko bāzi – Pakrojas rajons iegādāsies īpašu dronu darbam ūdenī, kas spēs nogādāt glābšanas aprīkojumu cietušajam pat spēcīgā straumē, kā arī uzstādīs ūdens līmeņa un nokrišņu mērīšanas staciju plūdu agrīnai prognozēšanai.
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Lai pārliecinātos par dienestu gatavību, jaunais aprīkojums un sadarbības algoritmi tiks testēti divu dienu "stresa testa" simulācijas mācībās, kurās eksperti vērtēs glābēju spēju sniegt un koordinēt palīdzību reāllaikā. Liela uzmanība tiks pievērsta arī sabiedrības izglītošanai, organizējot pirmās palīdzības un evakuācijas apmācības iedzīvotājiem, kā arī drošas peldēšanas nometnes bērniem un jauniešiem. Lai iepazītu Ziemeļvalstu krīžu vadības modeļus, abu valstu speciālisti dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Somiju.
Projekta "Flood Response" kopējais finansējums sasniedz 911 427 eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 729 142 eiro. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības "Interreg VI-A" Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros.