Iedzīvotājiem dod vairāk laika izteikt viedokli par vēja parka "Eleja" būvniecību
Atsaucoties uz Jelgavas novada pašvaldības aicinājumu, plānotā vēja parka "Eleja" ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sabiedriskā apspriešana ir pagarināta līdz 16. novembrim, kā arī nolemts rīkot papildu sanāksmi iedzīvotājiem, informēja projekta viedokļu uzklausīšanas organizatori.
Papildu sanāksme norisināsies 2. novembrī pulksten 18.00 Elejas pagasta Saieta namā. Iedzīvotāji tai varēs pieslēgties arī attālināti, izmantojot tiešsaistes saiti. Jau iepriekš bija izziņotas un šajās dienās norisinās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Bauskas novada Svitenē un Jelgavas novada Bērvircavā.
Vēja parku "Eleja" un ar to saistīto infrastruktūru plānots izbūvēt Jelgavas novada Sesavas un Elejas pagastos, kā arī Bauskas novada Viesturu pagastā. Projekta ierosinātājs ir SIA "Utilitas Wind", savukārt ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādā uzņēmums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".
Līdz pat pagarinātajam termiņam – 16. novembrim – iedzīvotāji un interesenti var iepazīties ar sagatavoto IVN ziņojumu un plānoto vēja elektrostaciju izvietojuma kartēm elektroniski vides konsultantu tīmekļvietnē, kā arī klātienē vietējās pagastu pārvaldēs – Jelgavā, Sesavā, Elejā, Bauskā un Rundālē.
Lai apzinātu vietējās sabiedrības redzējumu, iedzīvotāji ir aicināti piedalīties izveidotajā aptaujā vai līdz 16. novembrim iesniegt savus rakstiskos priekšlikumus un atsauksmes Valsts vides dienestam (VVD).