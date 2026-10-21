Jaunieši nezina pat pamatlietas par savu ķermeni: ginekoloģe aicina skolās ieviest veselības mācību
Lai uzlabotu izpratni par ģimenes plānošanu, Latvijā nepieciešams ieviest veselības mācību, kurā sāktu ar pamatzināšanām, uzsver ginekoloģe un biedrības "Papardes zieds" padomes locekle Anna Kornete.
Ārste skaidro, ka izglītība ir viens no svarīgākajiem ģimenes plānošanas instrumentiem, tomēr ar zināšanām vien nepietiek - nepieciešama arī kontracepcijas un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. Nozīme ir arī vienlīdzīgai partneru atbildībai, iespējai brīvi lemt par savu ķermeni un atbalstošām attiecībām.
Kornete norāda, ka līdz 18 gadu vecumam katram jaunietim vajadzētu zināt ķermeņa anatomijas un fizioloģijas pamatus. Īpaši viņa izceļ zināšanas par pubertāti - kā tā notiek, kāpēc katram tā noris citādi un kā tā atšķiras meitenēm un puišiem. Jauniešiem būtu arī jāzina, kāds ir normāls menstruālais cikls.
Pēc ārstes pieredzes, mazāk zināšanu par reproduktīvo veselību bieži ir jaunietēm, jo skolā šīs izglītības trūkst, kā arī sievietēm menopauzes vecumā, kurām skolas laikā par šiem jautājumiem, visticamāk, daudz nestāstīja. Savukārt sievietes 30 līdz 40 gadu vecumā savu ķermeni izprot arvien labāk. Kornete norāda, ka sievietes nereti nezina arī pamatlietas par menstruālo ciklu, piemēram, kā to aprēķina un kā cikla laikā mainās izdalījumi. Tāpat ne visas apzinās, ka reproduktīvā veselība ir cieši saistīta ar vispārējo veselību.
Vienlaikus joprojām izplatīti ir mīti, piemēram, ka pārtrauktais dzimumakts ir drošs veids, kā izsargāties no grūtniecības, vai ka hormonālās kontracepcijas tabletes noteikti izraisa svara pieaugumu.
Ārste uzskata, ka izvairīšanās ar jauniešiem runāt par seksualitāti palielina riskus, jo informāciju viņi meklēs paši, tai skaitā sociālajos medijos. Tāpēc jauniešiem būtu jādod iespēja saņemt uzticamu un vecumam atbilstošu informāciju.
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"Daļa cilvēku uzskata, ka seksuālā izglītība mudina uz seksu, bet zināt nenozīmē darīt, runāt par seksualitāti nenozīmē to veicināt," uzsver Kornete. Tā drīzāk ir saruna par personiskajām robežām, sevis izpratni, emocijām, atbildību un tiesībām pateikt nē.
Viņas ieskatā izpratne par seksualitāti palīdz cilvēkam paust savu viedokli, nepakļauties partnera spiedienam un noteikt robežas. Kornete arī atgādina, ka kontracepcija ir abu partneru atbildība. Arī vīrieši saskaras ar mītiem, kas ietekmē sievietes un visas ģimenes veselību, savukārt plašākas zināšanas par savām kontracepcijas iespējām palīdzētu viņiem uzņemties līdzatbildību.
Līdztekus būtiski ir laikus meklēt palīdzību veselības problēmu gadījumā. Pēc Kornetes novērotā, daudzas sievietes gadiem sadzīvo ar ļoti sāpīgām mēnešreizēm, lai gan stipras sāpes var būt slimības pazīme. Ilgstoši neatpazīta slimība var ietekmēt auglību. Arī seksuāli transmisīvās infekcijas vēlāk var apgrūtināt iespēju panākt veselīgu grūtniecību.
"Principā daudz kas ir novēršams un risināms. Ja meitenes to zinātu un meklētu palīdzību, mēs varētu palīdzēt," pauž speciāliste.
Kornete arī uzsver, ka ģimenes plānošana neaprobežojas ar izsargāšanos no grūtniecības. Tā ietver zināšanas par piemērotāko laiku bērnu radīšanai un sagatavošanos grūtniecībai. Ja ģimenes plānošanu uztver tikai kā izsargāšanos, bērnu radīšanu var atlikt pārāk ilgi, un vēlāk var būt grūtāk panākt veselīgu grūtniecību vai var būt nepieciešama medicīniskā apaugļošana.
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Ārste norāda, ka cilvēki bieži pārvērtē, cik ilgi vēl varēs radīt bērnus, un savas veselības iespējas. Tāpēc par reproduktīvo veselību ir vērts domāt jau 20 gadu vecumā, arī tad, ja bērni vēl netiek plānoti.
Pirms grūtniecības Kornete iesaka doties uz plānošanas vizīti, kurā izvērtē vispārējo veselību, iespējamos deficītus un nepieciešamību koriģēt blakusslimības, kā arī pārrunā vakcināciju.
Vienlaikus ģimenes plānošana var nozīmēt arī lēmumu bērnus neradīt, un arī tas ir pieņemami, uzsver ārste. Būtiski, lai tas būtu informēts lēmums, kas nav pieņemts mītu vai nezināšanas dēļ. Cilvēkam jāieklausās sevī, lai saprastu, vai bērnus vēlas pats vai tos no viņa gaida apkārtējie, norāda speciāliste.
Jau vēstīts, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno turpināt vispārējās izglītības satura pilnveidi, tostarp stiprināt ģimenes vērtību un veselībpratības saturu, paredz oktobra sākumā valdībā izskatītais informatīvais ziņojums.
Ģimenes vērtību un veselībpratības moduli izstrādās līdz 2027. gada 30. aprīlim, konsultējoties ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Pēc tam paredzēts aktualizēt attiecīgo mācību priekšmetu programmu paraugus.
Valdības sēdē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga aicinājusi izslēgt ģimenes veselības mācību. LIZDA tajā saredzot tendenci ar politisku un ideoloģisku ievirzi. Viņa minēja, ka IZM piedāvā programmas "Teen Star" ideoloģiskos uzstādījumus.
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Žurnāls "Ir" publikācijā šī gada sākumā atzīmēja, ka Fernandesa-Gonsalesa jauniešu tikumiskās dzimumaudzināšanas pētījumā kā labs mācību materiāls izcelta programma "Teen Star", kas sludinot kritisku attieksmi pret "kontracepcijas un droša seksa propagandu".
Fernandess-Gonsaless izveidojis metodiskos materiālus skolotājiem par to, kā mācīt par tikumiem bērniem no pirmsskolas līdz pēdējai vidusskolas klasei. Sadaļā "Dzimumaudzināšanas rīku kaste" kā pirmā izcelta "Teen Star" programma, kas ir pagājušā gadsimta 80. gados ASV radīta seksuālās audzināšanas programma. Žurnāls atzīmēja, ka pret to izskanējuši iebildumi vairākās Eiropas valstīs, jo tā atbalstot dzimumu aizspriedumus un medicīniski neprecīzu programmu, tā apdraudot jauniešu dzīvību un pārkāpjot Eiropas Sociālo hartu. Bavārijā "Teen Star" tikusi pārmesta homofobija un kristīgais fundamentālisms.
Tomēr izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) noliedza, ka tas būtu ideoloģisks jautājums.