Vai sekos Rēzeknes pēdās? Valkas finanšu problēmas saasinās
Foto: Paula Čurkste/LETA
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis Viņš norāda, ka Valkas gadījums atšķiroties no Rēzeknes gadījuma.
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Vai sekos Rēzeknes pēdās? Valkas finanšu problēmas saasinās

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Valkas novada pašvaldībai būs jāuzsāk finanšu stabilizācijas process, pirmdien nolēma domes Finanšu komiteja. Galīgais lēmums deputātiem jāpieņem oktobra domes sēdē.

Vai sekos Rēzeknes pēdās? Valkas finanšu problēmas...

Valkas novada domes Finanšu komitejas sēdē pirmdien izskatīts jautājums par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzsākšanu. Sagatavots lēmuma projekts, bet galīgais lēmums deputātiem jāpieņem oktobra domes sēdē. Kā vēsta medijs “Ziemeļlatvija”, pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka stabilizācijas process ir neizbēgams. “Šajā situācijā mums nav cita ceļa. […] Līdz ar to finanšu stabilizācijas process ir jāuzsāk, lai kā mēs to negribētu,” viņš skaidrojis.

Krauklis šonedēļ plāno doties uz Finanšu ministriju, lai klātienē pārrunātu pašvaldības situāciju. Viņš norādījis, ka Valkas gadījums atšķiras no Rēzeknes un arī ministrijai vēl nav skaidrs, kā tieši stabilizācijas process notiks. Pagaidām zināms, ka pašvaldībai varētu piešķirt kredītu, taču, pēc Kraukļa teiktā, ar to nepietiks: “Tas faktiski nerisinās pamatproblēmas.” Pašvaldības izdevumi pārsniedz ienākumus, tāpēc Valkas novads plāno atkārtoti virzīt arī priekšlikumu par īpašu finanšu izlīdzināšanas aprēķinu.

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