Kabilnieks Emīls kļūst par Latvijas skaļās lasīšanas čempionu
Latvijas skaļās lasīšanas čempiona titulu šogad ieguvis V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6. klases audzēknis, kabilnieks Emīls Trenmors. Finālā viņš lasīja fragmentu no Deivida Valjamsa grāmatas “Sliktais tētis”.
Par valsts čempiona titulu sacentās 18 novadu lasīšanas čempioni — astoņi zēni un desmit meitenes. Emīls stāsta, ka viņam visvairāk patīk grāmatas, kurās nevar uzminēt, kas notiks nākamajā lappusē. “Viena no tādām ir tā, ko lasīju finālā,” viņš atklāj "Kurzemnieks.lv".
Ceļu uz finālu Emīls sāka ar pirmo vietu novada atlasē, bet Kurzemes kārtā Liepājā ieguva trešo vietu. Viņam gatavoties palīdzēja skolotāja Daiga Strupule-Buka. Viņa uzsver, ka Emīls ir ļoti atbildīgs un abi kopā rūpīgi sagatavojuši arī viņa vizītkarti. Skolotāja stāsta, ka Liepājā viņi izvēlējušies pieteikumu nolasīt no lapiņas, taču tas nav izdevies tik labi, kā cerēts. Finālā Emīls tekstu jau bija iemācījies no galvas. Viņš atzīst, ka uztraukums bijis liels, tomēr, sākot lasīt, tas pamazām pārgājis.
Finālistus vērtēja piecu cilvēku žūrija, bet pasākuma vadītājs Ansis Bogustovs viņiem uzdeva arī jautājumus. Līdz ar uzvaru Emīls kļuvis par LNB bērnu direktoru. Viņa pienākumos būs rīkot grāmatu svētkus, veidot video un popularizēt lasīšanu mājās.