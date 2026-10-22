Saulkrastu iedzīvotāja Inita Kligina ar suni Gabi kļūst par pasaules vicečempioni suņu sporta sacensībās “Rally Obedience”
Dānijas pilsētā Orhūsā notikušajā suņu sporta "Rally Obedience" pasaules čempionātā Latvijas sportiste, Saulkrastu iedzīvotāja Inita Kligina ar borderkolliju "Razna’s Gabrielle Delacour" jeb Gabi izcīnījusi augsto otro vietu un pasaules vicečempiones titulu.
Kā informē Saulkrastu novada pašvaldība, pasaules čempionāts norisinājās no 18. līdz 20. septembrim, kopumā pulcējot 97 sportiskos pārus no 17 valstīm. Latviju sacensībās pārstāvēja četru cilvēku komanda ar pieciem suņiem, kas divu sacensību dienu rezultātā komandu kopvērtējumā izcīnīja augsto astoto vietu.
Kliginas individuālais sniegums čempionātā bija īpaši veiksmīgs – viņa kļuva par vienīgo Latvijas izlases pārstāvi, kurai izdevās iekļūt 25 spēcīgāko pasaules sportistu finālā. Turklāt saulkrastiete šo panākumu guva uzreiz ar abiem saviem suņiem.
Startējot kopā ar borderkolliju Gabi, sportiste finālā demonstrēja izcilu sniegumu un sīvā konkurencē izcīnīja sudraba godalgu, čempionāta uzvarētājiem no Zviedrijas piekāpjoties vien par 1,25 punktiem. Savukārt ar savu otru četrkājaino partneri "Diva Dance Suncoast Diamond" jeb Dīvu, kura bija arī visa pasaules čempionāta jaunākais suns, Kligina finālā ierindojās 25. pozīcijā.
Daloties emocijās par panākumu, pasaules vicečempione neslēpa gandarījumu: "No sirds lepojos, ka es kā Saulkrastu iedzīvotāja spēju aiznest Latvijas vārdu tik tālu pasaulē un kļūt par "Rally Obedience 2026" pasaules vicečempioni! Paldies manām fantastiskajām partnerēm Gabijai un Dīvai!"
Suņu sporta veids "Rally Obedience" apvieno tradicionālās paklausības elementus ar "agility" jeb adžiliti līdzīgu trasi. Sacensībās suņa un saimnieka komanda iziet noteiktu maršrutu, kurā izvietotas zīmes ar norādēm par veicamo uzdevumu – pagriezieniem, sēdēšanu, gulēšanu vai šķēršļu pārvarēšanu. Sacensībās galvenais uzsvars tiek likts uz pozitīvu sadarbību un abu partneru savstarpējo komunikāciju.