Latvijā gatavojas ieviest bargus sodus par dzīvnieku seksuālu izmantošanu
Saeimas Juridiskās komisijas deputāti trešdien galīgajam lasījumam parlamentā atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, kas paredz noteikt atsevišķu kriminālatbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu.
Juridiskās komisijas sagatavotie grozījumi paredz papildināt Krimināllikumu ar jaunu pantu "Dzīvnieku seksuāla izmantošana", nosakot atbildību par seksuāla rakstura darbībām fiziskā saskarē ar dzīvnieku.
Likumprojekts paredz, ka par šādām darbībām varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Vienlaikus paredzēta arī tiesību atņemšana turēt noteiktu vai visu sugu dzīvniekus uz laiku līdz pieciem gadiem.
Savukārt, ja nodarījumu būs izdarījusi personu grupa, maksimālais brīvības atņemšanas sods varēs sasniegt piecus gadus.
Likumprojekta anotācijā norādīts, ka pašlaik Krimināllikums paredz atbildību par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kas izraisījusi dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, kā arī par dzīvnieka spīdzināšanu. Tomēr dzīvnieku seksuāla izmantošana ne vienmēr rada šādas sekas, tādēļ ne visos gadījumos ir iespējams piemērot spēkā esošo regulējumu.
Deputāti anotācijā uzsver, ka dzīvnieku izmantošana seksuālo tieksmju apmierināšanai ir pretrunā dzīvnieku aizsardzības principiem un valstij ir pienākums nodrošināt efektīvu reakciju uz šādām darbībām. Tādēļ jaunais noziedzīgā nodarījuma sastāvs veidots kā formāls, nesaistot kriminālatbildību ar kaitīgu seku iestāšanos.
Grozījumu autori anotācijā norāda, ka likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā informāciju par nesen atklātu dzīvnieku seksuālas izmantošanas gadījumu un Latvijas Veterinārārstu biedrības aicinājumu paredzēt kriminālatbildību par šādām darbībām.