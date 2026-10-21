Pārcietusi vētras un iemūžināta tūkstošiem foto: ikoniskā Koklīšu priede cīnās par Eiropas gada koka titulu
Saulkrastu novada pašvaldība prestižajam konkursam "Eiropas gada koks Latvijā" šogad pieteikusi iedzīvotāju, tūristu un fotogrāfu iecienīto Koklīšu priedi, aicinot sabiedrību atbalstīt šo dabas simbolu balsojumā.
Kā informēja pašvaldībā, Koklīšu priede ir kļuvusi par nozīmīgu orientieri, kas iezīmē Zvejniekciema akmeņainās pludmales sākumu. Tās apkārtmērs svārstās no 90 centimetriem līdz vienam metram. Koka augstums līdz savulaik nolauztajai galotnei ir aptuveni septiņi metri, taču, ieskaitot augšējos zarus, priedes kopējais augstums sasniedz teju desmit metrus.
Par spīti gadu gaitā piedzīvotajām vētrām, priede ir stabili saglabājusies pašā jūras krastā un kalpo kā spilgts piemērs tam, ka koka vērtību nenosaka tikai tā izmērs vai vecums. Tas kļuvis par vienu no visbiežāk fotografētajiem dabas objektiem Saulkrastu piekrastē. Pašvaldībā izceļ, ka īpaši elpu aizraujošus dabas skatus šajā vietā var tvert naktīs – priedes siluets uz ziemeļblāzmas fona regulāri kļūst par dabas fotogrāfu mērķi.
Iedzīvotāji un dabas draugi ir aicināti atbalstīt Koklīšu priedi, līdz 10. novembrim piedaloties balsojumā konkursa oficiālajā tīmekļvietnē "eiropasgadakoks.lv". Katrs iedzīvotājs var nodot vienu balsi.
Konkursu "Eiropas Gada koks Latvijā" organizē Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Latvijas Meža īpašnieku biedrību. Šīs iniciatīvas mērķis ir mudināt cilvēkus apzināt vietējo vides un kultūras mantojumu, kā arī dalīties ar aizraujošiem stāstiem par kokiem, kas veido neatņemamu daļu no Latvijas dabas, ainavas un vēstures.