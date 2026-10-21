No vētras nogāztiem kokiem līdz pludmalē izskalotiem roņiem - Saulkrastos veikti vērienīgi sakopšanas darbi
SIA "Saulkrastu komunālserviss" aizvadīto divu mēnešu laikā aktīvi strādājis pie novada infrastruktūras uzturēšanas, mēnesi cīnoties ar augusta vētras sekām, kā arī veicot ceļu remontus, bīstama tilta atjaunošanu un bojāgājušu dzīvnieku izvešanu, informēja uzņēmumā.
Pēc postošās augusta vētras aptuveni mēnesi visā novadā turpinājās vēja gāzto koku un nolūzušo zaru novākšana, lai atjaunotu drošu vidi iedzīvotājiem. Kopumā komunālā dienesta darbinieki sazāģējuši un aizveduši 48 lielus kokus, kuru diametrs pārsniedz 20 centimetrus. Tāpat pārskata periodā uzturēta sanitārā tīrība, aizvācot astoņus beigtus dzīvniekus – pludmalē atrasti četri roņi un divi putni, kā arī novākta divu caunu mirstīgās atliekas.
Līdztekus vētras seku likvidēšanai veikti arī plānotie ikdienas saimnieciskie darbi. Būtiski satiksmes drošības uzlabojumi veikti uz Anteklāvu ceļa, kur tiltam demontētas vecās, satrupējušās koka konstrukcijas un izbūvēts jauns koka klājs ar margām. Savukārt, lai ierobežotu pārgalvīgus braucējus, jauni ātrumvaļņi uzstādīti Dārza ielā, Kāpu ielā un ciemā "Saulīte". Tāpat augustā veikta Sējas un Saulkrastu pagasta ceļu greiderēšana.
Lai uzlabotu ceļu stāvokli novadā, plaši veikta nesaistītā seguma atjaunošana. Pārskata periodā Anteklāvu ceļā un Lilastē iestrādāti vairāk nekā 415 kubikmetri drupinātās grants, noņemti 210 kubikmetri nomaļu grunts uzauguma, bet lokālu izskalojumu un bedru labošanai izmantotas šķembas un frēzētais asfaltbetons.
Satiksmes organizācijas uzlabošanai dažādās vietās novadā uzstādītas 22 jaunas ceļa zīmes un nomainīti zīmju stabi. Komunālais dienests rūpējies arī par meliorācijas sistēmām, veicot caurteku remontu un tīrot sanesumus no upju, noteku un grāvju gultnēm, kā arī sarežģītos apstākļos izpļaujot krūmu ataudzes grāvjos un nogāzēs pie tiltiem un pārvadiem.