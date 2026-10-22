Skolēni izmēģināja, kā rīkoties un uz kurieni doties, saņemot oranžo brīdinājumu. Ilustratīvs foto.
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Šodien 07:11
Kā rīkoties krīzē? Kuldīgas skolēni mācās evakuēties
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību pamatskolā trešdien skanēja evakuācijas signāls. Skolēni un skolotāji izspēlēja situāciju, kurā jāmeklē droša vieta oranžā brīdinājuma laikā.
Kā vēsta “Kurzemnieks.lv”, skolēni izmēģināja, kā rīkoties un uz kurieni doties, saņemot oranžo brīdinājumu. Patvertne ir tikai vienā skolas ēkā, un tās ietilpība ir neliela, tāpēc audzēkņi mācījās saprast, kur ir meklējamas citas drošas vietas, piemēram, gaiteņos.
Skolas direktore Inta Brasle stāsta, ka izglītības iestādei līdz 1. oktobrim bija jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāns, izvērtējot dažādus apdraudējumus, tostarp elektrības vai siltuma zudumu un oranžo brīdinājumu. Tā kā skolēniem stundu laikā nav telefonu, brīdinājumu saņem skolotājs un dod norādījumus. “No pamatskolas uz drošajām vietām klases devās vienu stāvu zemāk, savukārt tās, kas mācās pirmajā stāvā, – uz pagrabu,” raksta “Kurzemnieks.lv”.