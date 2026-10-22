Liepājas ostas kravu apgrozījums sarucis par desmito daļu
Foto: Liepājas SEZ pārvalde
Liepājas ostā visvairāk sarukušas lejamkravas.
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Liepājas ostas kravu apgrozījums sarucis par desmito daļu

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Liepājas ostā šā gada pirmajos deviņos mēnešos pārkrauti 4,524 miljoni tonnu kravu — par 11,4% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina Satiksmes ministrijas dati.

Liepājas ostas kravu apgrozījums sarucis par desmi...

No Liepājas ostas šogad deviņos mēnešos nosūtīti 3,446 miljoni tonnu kravu — par 7,9% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Saņemto kravu apjoms sarucis par 21,1%, sasniedzot 1,078 miljonus tonnu. Visvairāk pārkrautas beramkravas — 2,88 miljoni tonnu jeb 63,7% no kopējā apjoma. To daudzums gada laikā samazinājies par 14,4%; labības un labības produktu pārkrauts par 15,6% mazāk, bet būvmateriālu — par 19,4% mazāk. Koksnes šķeldas apjoms pieaudzis par 41,1%.

Ģenerālkravas veidoja 1,492 miljonus tonnu jeb 33% no kopējā kravu apjoma — par 2% mazāk nekā pērn. Ro-ro kravu pārkrauts par 3% mazāk, savukārt kokmateriālu apjoms pieaudzis par 2,3%. Lejamkravu apjoms samazinājies par 30,3%, sasniedzot 152 000 tonnu. Pērn Liepājas ostā kopumā pārkrāva 6,87 miljonus tonnu kravu — par 2,5% mazāk nekā 2024. gadā. Pēc pārkrauto kravu apjoma Liepājas osta pērn bija trešā lielākā Latvijā.

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