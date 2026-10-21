Kuldīgā uzņem sadraudzības pilsētas delegāciju no Ukrainas
Kuldīgā šonedēļ viesojas pārstāves no Ukrainas pilsētas Čuhujivas, ar kuru novadu saista sadraudzība kopš 2021. gada. Vizītes laikā Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Viktorija Homenko dalījās pieredzē par pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu kara apstākļos.
Vizītes laikā viešņas tikās ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību un tās turpmākās attīstības iespējas, tostarp iespējamu kopīgu projektu īstenošanu. Delegācija iepazinās arī ar Kuldīgas novada pašvaldības darbu, apmeklēja Kuldīgas slimnīcu, Kuldīgas Centra vidusskolu un bibliotēku, kā arī apskatīja UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu.
20.oktobrī Čuhujivas pārstāves piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā seminārā „Pašvaldību noturība un pakalpojumu nepārtrauktība krīzēs: mācības no augusta vētras un Ukrainas”, kurā Halina Minajeva dalījās pieredzē par pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu kara apstākļos.
Kuldīgas novada un Čuhujivas sadraudzība aizsākās 2021. gada 14. decembrī, kad abu pašvaldību vadītājas parakstīja sadarbības memorandu, vienojoties par pieredzes apmaiņu un kopīgu iniciatīvu attīstīšanu. Sadarbība tika nodibināta vien dažus mēnešus pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Pirmā Čuhujivas delegācijas vizīte Kuldīgā notika 2023. gada maijā, kad Kuldīgā viesojās arī pilsētas domes priekšsēdētāja Halina Minajeva.