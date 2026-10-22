Kuldīga aicina "izsapņot demokrātiju"
Kuldīgā nākamā gada augustā norisināsies starptautiska demokrātijas rezidence “Eiropas sapnis”, kurā seši dalībnieki no Eiropas valstīm veidos aktivitātes Demokrātijas festivālam.
Rezidencē tiks uzņemti seši dažādu jomu pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm, lai, liekot kopā atšķirīgas pieredzes, zināšanas un prasmes, meklētu jaunus, negaidītus un iedarbīgus veidus, kā demokrātiju ne tikai apspriest, bet arī piedzīvot.
“Demokrātija reizēm var šķist piederīga parlamentu zālēm un oficiāliem dokumentiem, taču rezidences laikā tā izies ārpus formālās vides, ienāks pilsētā un kļūs par daļu no cilvēku ikdienas. Mūs interesē jautājums – kā demokrātiju padarīt jūtamu? Kā pētīt līdzdalību, varu, uzticēšanos, atšķirības un kopdzīves izaicinājumus tā, lai tas uzrunātu ne tikai prātu, bet arī emocijas, iztēli un ķermeni? Mēs nemeklējam gatavas receptes demokrātijas problēmu risināšanai. Svarīgākā ir interese, vēlme eksperimentēt, sadarboties un savu pieredzi pārvērst aktivitātē, kurā var iesaistīties arī citi,” uzsver rezidences organizatori.
Trīs nedēļu laikā rezidences dalībnieki izstrādās aktivitātes, kas tiks iekļautas Kuldīgas Demokrātijas festivāla programmā. Tā var būt spēle, darbnīca, performance, jauns sarunu vai līdzdalības formāts vai arī kas tāds, kam šobrīd vēl nemaz nav nosaukuma. Meklēsim idejas, kas aicina festivāla apmeklētājus kļūt par aktīviem dalībniekiem, nevis tikai skatītājiem. Festivāls norisināsies rezidences noslēgumā, 2027. gada 20. un 21. augustā.
Aicina pieteikties cilvēkus no visdažādākajām jomām
Rezidencē aicināti pieteikties cilvēki no visdažādākajām jomām, vietām un ar atšķirīgu pieredzi – pilsoniskie aktīvisti, mākslinieki, pētnieki, žurnālisti, pedagogi, dizaineri, arhitekti, sportisti, uzņēmēji, sociālie darbinieki, pavāri, programmētāji, mārketinga un komunikācijas speciālisti un citu jomu pārstāvji. Rezidences dalībnieki tiks mudināti aktivitātes izstrādāt kopīgi, taču būs iespējams strādāt arī individuāli. Aktivitāšu plānošanā un izstrādē paredzēts iesaistīt arī vietējos iedzīvotājus, radot iespēju dažādu Eiropas valstu pieredzēm satikties ar Kuldīgas cilvēku skatījumu.
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Katram no sešiem dalībniekiem tiks nodrošināta naktsmītne Kuldīgas vecpilsētā un 1000 eiro stipendija ikdienas izdevumu segšanai rezidences laikā. Papildus katram dalībniekam būs pieejams atsevišķs budžets līdz 1000 eiro savas aktivitātes izstrādei un īstenošanai.
Dalībnieku atlase notiks divās kārtās. Vispirms tiks izvērtēti pieteikumi, un labāko pieteikumu autori tiks aicināti uz attālinātu interviju. Pēc intervijām tiks izraudzīti seši rezidences dalībnieki. Veidojot rezidentu grupu, ņemsim vērā ne tikai pieteikumu kvalitāti un ideju potenciālu, bet arī dalībnieku dažādību – profesionālo pieredzi, pārstāvētās valstis, vecumu, dzimumu un citus aspektus. Demokrātijā ir svarīgi sadzirdēt atšķirīgas balsis, tāpēc arī rezidencē vēlamies pulcēt cilvēkus ar iespējami daudzveidīgu pieredzi un skatījumu.
Svarīgākā informācija
- Pieteikšanās: 2026. gada 15. septembris – 15. novembris
- Atlases rezultātu izziņošana: 2027. gada janvāris
- Rezidences norises laiks: 2027. gada 3.–23. augusts
- Norises vieta: Kuldīga, Latvija
- Dalībnieku skaits: 6
- Kas var pieteikties: Eiropas valstu iedzīvotāji (ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāji)
- Nodrošinājums: naktsmītne un 1000 EUR stipendija ikdienas izdevumiem
- Aktivitātes izstrādes un īstenošanas budžets: līdz 1000 EUR katram dalībniekam
- Pieteikuma anketa: https://ej.uz/eudream27apply
- Kontaktinformācija: info@demokratijasfonds.lv
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Demokrātijas rezidence “Eiropas sapnis” tiek īstenota projekta “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas ietvaros, izmantojot Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes, Kuldīgas novadu un Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu.