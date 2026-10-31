Uzzini, kur parādījās pirmie latviešu literārie spoki un kādi tie bija
Halovīns ir laiks, kad ne tikai ietērpjamies mošķu maskās, bet arī lasām un klausāmies spoku stāstus. Šis ir laiks, lai pārlapotu latviešu literatūras zelta fondu un tajā atrastu mūsu nacionālās šausmu literatūras aizmetņus. Mūsu baisie literārie tēli ievērojami ar to, ka tie parādījās nevis stāstos vai romānos, bet gan dzejā pirms 123 gadiem.
Literatūrvēsturnieki par latviešu spoku orģinālliteratūras aizsācēju uzskata dzejnieku Vili Plūdoni (1874-1940). 1903. gada decembrī mēnešraksts sirds un prāta izglītošanai “Vērotājs” publicēja Viļa Plūdoņa poēmu „Baigi”, kurā arī pirmo reizi latviešu literatūrā parādījās izteikti spocīgi tēli un baisa noskaņa: „Un miglāja strauti,/ Kā miroņa auti,/ Uz pļavas, kas žauti,/ Naktskrēslībā spīd.”
Baigie nakts murgi
Literatūras vēsturnieks Roberts Klaustiņš 1934. gada martā žurnālā „Burtnieks” par šo poēmu raksta: „„Baigi” ir dzidri impresionistiska Plūdoņa poēma. Saskandināta teicamās oktāvās, tā satur komplicētu nakts murgu, tas ir lietuvēnu. Mēness nakts klusumā varonim uzbrūk ēnas kā miroņauti, uzgulst baiga zvanu dunoņa, ūpju vaidi; sienās krikšķina ķirpji, brāž krusa, šķind izkapts, kā Meterlinka (Moriss Meterlinks - beļģu dramaturgs, dzejnieks un esejists; 1862-1949 – Red.) spoku drāmās. Aug dārdoņa: klauvē kā zārkam vāku, čīkst vārti, čirkst soļi, atsprāgst vējrautās durvis, dveš kapa vēsums... Atskan dobja balss, zalgo fosforīgs skats...”
Jaungada rēgi
Pēc četriem gadiem jau parādās nākamais Viļa Plūdona “šausmu gabals” – „Rēgi”, kuru Roberts Klaustiņš vērtē šādi: „„Rēgi” ir trešā Plūdoņa superimpresionistiskā poēma, sacerēta 1907./08. jaungada naktī. „Baigos” likts pamatā viens mirklis, „Rēgos” tiesāta visa pagātne, neskaitāmi tēli, skati, notikumi, bet kompozīcija parastā: krāšņa mēnesnīca, klusums, gurdas domas, sapnis pusmiegā, pulksteņa tikšieni. Minētos metos norisinās impresionistiskā fantastika; to vada tradīciju kungs par excellence: melns kostīms, cilindrs glazē, liegs parfīms, niedriņa, pensnē; tik viņam viena zirga, otra gaiļa kāja” („Kā nāves ēnas kaijas vētrā skraida/ Un, baigi kliedzot, postu pareģo;/ Un kuģis vaid un bangas viņu svaida..../ Vējš nolauž tam jau mastu pēdējo./ Ai, kuģinieki, mostas, glābjaties,/ melns zārks no kuģa tikai atlicies,/ Ko, vētrai dziedot, viļņi nes uz kapu.”
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Literatūrzinātniece Bārbala Simsone savā darbā „No Zaļās Jumpravas līdz Sarkanajām Klavierēm jeb Spoku stāsti latviešu gaumē” (2012) raksta: „Senākie motīvi oriģinālliteratūrā, kurus ar pilnām tiesībām var klasificēt kā šausmu žanram piederīgus, paradoksālā kārtā parādās nevis prozā, bet dzejā – Viļa Plūdoņa balādēs “Baigi” (1903) un “Rēgi” (1908), kurās, kā raksta Guntis Berelis, „latviešu literatūra pirmo reizi saskārās ar iedomām un murgainajiem tēliem no aizapziņas sfērām”. Plūdoņa lirisko varoni tumšās naktīs apmeklē baisi tēli – nelabais vai lietuvēns –, kas smacē to ar drūmām vīzijām. Dzejojumus jūtami iespaidojusi Amerikas šausmu klasiķa Edgara Alana Po balāde „Krauklis” (1845) – tās ir nevainojami ritmiskas, bailes rosinošā atmosfēra briest pakāpeniski un nenovēršami, bet vārdā nenosauktais vēstītājs spēj notiekošajam tikai akli pakļauties.” Izdevumā „Latviešu rakstniecība biogrāfijās” minēts, ka dzejojumos „Baigi” un „Rēgi" instinktu, vīziju un halucināciju pasaule atklāta augstā mākslinieciskā pakāpē.
Latviešu šausmu literatūra bieži balstās uz tautas mitoloģiju, tādejādi padarot darbus unikālus un savdabīgus. Šeit parādās gan tautas ticējumi, gan leģendas par spokiem, vilkačiem un citām noslēpumainām būtnēm. Latviešu literatūrā šausmu motīvi ienāk līdz ar simbolisma virziena (19. gadsimta otrā puse - 20. gadsimta sākums) nākšanu modē. Šausmu literatūra ar pārdabisku vai psiholoģisku tēlu un situāciju palīdzību rosina lasītājā baiļu un spriedzes izjūtas, lai palīdzētu lasītājam apjaust un pārvarēt pašam savas apzinātās un neapzinātās bailes. Šausmu literatūra atspoguļo attiecīgā laika vidi un vērtības, parāda, no kā visvairāk baidās konkrētā sabiedrība, un ir veids, kā šīs bailes izdzīvot drošos (tādēļ, ka iztēlotos) apstākļos.
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Latviešu šausmu literatūras un tumšās fantāzijas unikalitāte slēpjas tieši tās ciešajā saiknē ar latviešu folkloru, mitoloģiju, vēsturisko pieredzi, dabu un cilvēka psiholoģiju. Atšķirībā no amerikāņu vai Rietumeiropas šausmu tradīcijām, kurās bieži dominē briesmoņi, slepkavas un pārdabiskas būtnes, latviešu šausmu stāstos bailes nereti rodas no šķietami ikdienišķā, pazīstamā un neizskaidrojamā.