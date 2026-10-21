Pēc skaļajiem skandāliem ar iereibušiem policistiem pārbaudē būtiski pārkāpumi netiek atklāti
Valsts policijā (VP) nav konstatētas sistēmiskas nepilnības reaģēšanā uz dienesta disciplīnas pārkāpumiem, secināts dienesta pārbaudē, kas bija sākta pēc vasaras beigās reibumā pastrādātajiem policistu noziegumiem.
Saistībā ar to, ka vairākas VP amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi tika aizturētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, atrodoties reibumā, Iekšlietu ministrijā (IeM) tika izveidota dienesta pārbaudes komisija, informēja ministrijā.
Oktobrī pabeigtā dienesta pārbaude nebija vērsta pret VP priekšnieku Armandu Ruku vai kādu konkrētu amatpersonu. Tās mērķis bija izvērtēt, vai VP ir nodrošināta dienesta disciplīnas ievērošanas kontrole, uzraudzības un preventīvo pasākumu efektivitāte un normatīvajiem aktiem atbilstoša dienesta organizācija, iekšējā kontrole un pienācīga dienesta pienākumu izpildes uzraudzība.
Dienesta pārbaudē nav konstatētas sistēmiskas nepilnības dienesta disciplīnas pārkāpumu konstatēšanā un reaģēšanā, norādīja ministrijā.
Dienesta pārbaudes komisija atzina, ka VP ir izveidota normatīvi un organizatoriski strukturēta dienesta disciplīnas kontroles, uzraudzības un preventīvo pasākumu sistēma, kas adekvāti spēj reaģēt uz iespējamiem disciplinārpārkāpumiem, kā arī dienesta pārbaudē nav konstatētas sistēmiskas nepilnības dienesta disciplīnas pārkāpumu konstatēšanā un reaģēšanā.
Dienesta pārbaudes komisija arī uzdeva Rukam turpināt īstenot pastiprinātu kontroli pār dienesta disciplīnas ievērošanu, īpaši pievēršot uzmanību ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu lietošanu saistītajiem riskiem.
Tāpat komisija uzdeva nodrošināt policijas amatpersonu regulāru informēšanu par konstatētajiem disciplinārpārkāpumiem, to sekām, kā arī par disciplināri sodāmas rīcības nepieļaujamību, kā arī sniegt informāciju sabiedrībai par sabiedrībā izskanējušo un sabiedrisko rezonansi izraisījušo policijas darbinieku iespējamu disciplinārpārkāpumu izdarīšanu un Valsts policijas reaģēšanu uz šādiem gadījumiem, pavēstīja IeM.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka 26. jūlijā Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalināja vīrieti. Aizturētais tobrīd darba pienākumus nepildīja.
Savukārt Aizkrauklē 29. jūlija vakarā policija aizturēja policijas darbinieci, kura alkohola reibumā bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Atklājās, ka sievietes izelpā ir 3,18 promiles alkohola.