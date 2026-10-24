Sabiedrība
Šodien 06:37
Eksperti nosauc izplatītākās kļūdas elektroierīču lietošanā, kuru dēļ pārmaksājam par elektrību
Elektroierīces ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa, taču nereti pat neaizdomājamies, cik daudz elektrības tās patērē un kā mūsu paradumi ietekmē ikmēneša rēķinu. Izrādās, ka ne vienmēr pie lielākas summas vainojamas tikai elektroenerģijas cenas.
Pārāk zema temperatūra ledusskapī, lādētāju nepārtraukta turēšana rozetē, līdz malām pilnas tējkannas sildīšana ir tikai daži piemēri, kā ikdienā lieki tērējam elektroenerģiju. Lai gan atsevišķi paradumi maciņu ietekmē pavisam nedaudz, citi var likt pārmaksāt vairākus desmitus vai pat simtus eiro.
“Elektrum” Enerģijas centra projektu speciāliste Madara Treimane norāda, ka, mainot ikdienas paradumus, mājokļa elektroenerģijas patēriņu iespējams samazināt līdz pat 10%, neiegādājoties jaunu sadzīves tehniku. Tomēr ietaupījums būs atkarīgs no tā, cik pārdomāti elektrība izmantota līdz šim.