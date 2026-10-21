Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.
112
Šodien 10:27
FOTO: Rīgā automašīna uzbraukusi uz ietves un ietriekusies ēkas fasādē
Trešdien, 21. oktobrī, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 109, noticis ceļu satiksmes negadījums – vieglā automašīna uzbraukusi uz ietves un ietriekusies ēkas fasādē, liecina Jauns.lv aculiecinieka iesūtītās fotogrāfijas.
Attēlos redzams, ka melnas krāsas automašīna “Nissan” nobraukusi no brauktuves, šķērsojusi apstādījumu joslu un apstājusies pie ēkas sienas. Sadursmē bojāta automašīnas priekšējā daļa, kā arī pie ēkas esošā metāla konstrukcija. Uz ietves redzamas izkaisītas automašīnas atlūzas.
Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.
Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.
Jauns.lv aculiecinieks norāda, ka negadījums, spriežot pēc situācijas notikuma vietā, varētu būt noticis pavisam nesen, jo policija vēl notikuma vietā nav ieradusies.
Pagaidām nav zināms, kas atradies pie automašīnas stūres un kādos apstākļos transportlīdzeklis nobraucis no brauktuves. Valsts policija Jauns.lv apstiprināja, ka izsaukums uz negadījuma vietu saņemts plkst. 10.15 un likumsargi šobrīd ir ceļā uz notikuma vietu.