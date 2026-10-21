FOTO: Rīgā automašīna uzbraukusi uz ietves un ietriekusies ēkas fasādē
Foto: Jauns.lv aculiecinieka foto
Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.
112

FOTO: Rīgā automašīna uzbraukusi uz ietves un ietriekusies ēkas fasādē

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Trešdien, 21. oktobrī, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 109, noticis ceļu satiksmes negadījums – vieglā automašīna uzbraukusi uz ietves un ietriekusies ēkas fasādē, liecina Jauns.lv aculiecinieka iesūtītās fotogrāfijas.

FOTO: Rīgā automašīna uzbraukusi uz ietves un ietr...

Attēlos redzams, ka melnas krāsas automašīna “Nissan” nobraukusi no brauktuves, šķērsojusi apstādījumu joslu un apstājusies pie ēkas sienas. Sadursmē bojāta automašīnas priekšējā daļa, kā arī pie ēkas esošā metāla konstrukcija. Uz ietves redzamas izkaisītas automašīnas atlūzas.

Foto: Aculiecienieka foto
Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.
Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.
Foto: Aculiecienieka foto
Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.
Rīgas centrā automašīna ietriekusies ēkā.

Jauns.lv aculiecinieks norāda, ka negadījums, spriežot pēc situācijas notikuma vietā, varētu būt noticis pavisam nesen, jo policija vēl notikuma vietā nav ieradusies.

Pagaidām nav zināms, kas atradies pie automašīnas stūres un kādos apstākļos transportlīdzeklis nobraucis no brauktuves. Valsts policija Jauns.lv apstiprināja, ka izsaukums uz negadījuma vietu saņemts plkst. 10.15 un likumsargi šobrīd ir ceļā uz notikuma vietu.
 

 
Tēmas
Valsts policija112Barona ielaRīgaSadursme
Citi šobrīd lasa