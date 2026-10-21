Svētdien visi vilcieni sāks kursēt pēc jaunā – ziemas laika.
Sabiedrība
Šodien 10:00
Pāreja uz ziemas laiku ietekmēs arī vilcienu kustību: kas jāzina pasažieriem?
Naktī uz svētdienu, 25. oktobrī, plkst. 4.00 Latvijā notiks pāreja uz ziemas laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ. Lai vilcieni gala stacijās pienāktu atbilstoši ziemas laikam, visi Vivi reisi, tostarp pirmie nakts vilcieni, aties pēc pulksteņa rādītāju pagriešanas.
Pasažieri aicināti pievērst īpašu uzmanību reisam no Zilupes plkst. 3.31, kā arī reisam no Daugavpils plkst. 3.48, jo arī šie vilcieni aties pēc pulksteņu rādītāju pagriešanas atbilstoši ziemas laikam.
Vivi aicina pasažierus pārliecināties, vai viedierīces jauno laiku iestata automātiski, vai tas jādara manuāli, lai laikus ierastos uz plānoto vilciena reisu.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem vienmēr var uzzināt, zvanot Vivi Klientu apkalpošanas centram pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.