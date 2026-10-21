VIDEO: īsi pirms slēgšanas Jēkabpilī veikalā iebrucis ar cirvi bruņots laupītājs
Valsts policija (VP) meklē vīrieti, kurš svētdienas vakarā, bruņojies ar cirvi, mēģināja aplaupīt veikalu "Beta" Jēkabpilī, taču apsarga drosmīgās rīcības dēļ bija spiests pamest veikalu tukšām rokām.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", bruņotais uzbrukums Krustpils ielā esošajā tirdzniecības vietā noticis svētdien neilgi pēc pulksten 20. Iebrucējs mērķtiecīgi izvēlējies laiku neilgi pirms veikala slēgšanas, visticamāk, cerot, ka kases aparātā būs uzkrāta lielāka naudas summa.
Laupītāja plānus izjauca veikala apsargs, kurš šajā situācijā neapjuka un stājās pretī bruņotajam vīrietim. "Ienāca cilvēks – bruņojies ar cirvi, draudēja, lai vērtu kasi vaļā, vicinājās ar cirvi, sasita naudas lādi," notikuma detaļas raidījumam atstāstīja veikala pārdevēja.
VP pārstāve Madara Šeršņova apstiprināja, ka uzbrucējam naudu iegūt neizdevās un incidentā neviena persona nav fiziski cietusi. Par notikušo VP ir sākts kriminālprocess, un turpinās izmeklēšana. Maskētā laupītāja identitāte vēl nav noskaidrota.