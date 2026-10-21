Lucavsalā nodedzināti divi auto, radot vairāk nekā 18 000 eiro zaudējumus; aizturēts iespējamais vainīgais
Šoruden Valsts policija aizturēja vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par svešu automašīnu tīšu dedzināšanu. Jau ziņots, ka šā gada augusta beigās Rīgā, Lucavsalā, nodega divas vieglās automašīnas, un ugunsgrēka rezultātā nodarīti bojājumi vēl vienam auto. Šobrīd kriminālprocesā turpinās izmeklēšana.
27. augusta rītā Rīgā, Lucavsalā, tobrīd nezināma persona aizdedzināja divas stāvēšanai novietotas automašīnas – “BMW 640” un “Volkswagen Caravelle”. Jāpiemin, ka šīs abas nodedzinātās mašīnas lietoja viena persona. Ugunsgrēkā tika nodarīti bojājumi arī blakus novietotai automašīnai “Mercedes-Benz C220 CDI”. Iedzīvotāji par notikušo paziņoja operatīvajiem dienestiem. Par laimi, ugunsgrēkā neviens cilvēks necieta.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi uzsāka notikušā izmeklēšanu. Lai gan sākumā policijai nebija pavedienu, rūpīgas izmeklēšanas laikā izdevās noskaidrot, ka noziegumu, iespējams, izdarījis 1996. gadā dzimis vīrietis. Noskaidrojot aizdomās turētā vīrieša atrašanās vietu, 22. septembrī policisti viņu aizturēja.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka mašīnas aizdedzinātas, visticamāk, tās aplejot ar degšķidrumu. Kopējie nodarītie zaudējumi aprēķināti 18 622 eiro apmērā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 185. panta otro daļu – par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policija turpina skaidrot nozieguma motīvu.
Aizdomās turētajam vīrietim piemēroti drošības līdzekļi – nodošana policijas uzraudzībā un aizliegums izbraukt no valsts.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.