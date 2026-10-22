Helovīns tuvojas! Interaktīva karte atklāj, kur bērnus gaidīs ar saldumiem
Viena no Helovīna svētku neatņemamām tradīcijām ir saldumu medības. Taču ne visur mazie kārumnieki tiek gaidīti ar atplestām rokām. Tāpēc šogad izveidota interaktīva karte, kurā iespējams apskatīt mājas, kurās Helovīna vakarā bērni būs gaidīti.
Helovīna saldumu karte palīdzēs atrast mājas, kurās bērnus 31. oktobrī gaidīs ar našķiem. Savukārt iedzīvotāji, kuri vēlas iesaistīties, var kartē atzīmēt savu adresi. Katra māja, kurā bērni būs gaidīti, atzīmēta ar ķirbja simbolu. Uz tā uzklikšķinot, iespējams uzzināt, kurā laikā var ierasties pēc saldumiem, kā arī apskatīt papildu norādes. Daži pat izdomājuši paroles vai noteiktu klauvējienu skaitu, kas jāievēro, lai tiktu pie kārumiem.
Kartes izveidotāji ir Krišjānis Dzalbe un Rihards Edels. Sākotnēji tā bija paredzēta tikai Jelgavas iedzīvotājiem, taču šī ideja guvusi necerētu atsaucību un izaugusi līdz valsts mēroga aktivitātei. Laikā, kad līdz Helovīnam atlikušas desmit dienas, jau vairāk nekā 1800 cilvēku kartē atzīmējuši savas mājas, kurās gaidīs saldumu medniekus.
Lai pievienotu savu māju, kartē jāizvēlas adrese un tā jāapstiprina ar e-pastā saņemtu saiti. Ar tās palīdzību vēlāk iespējams arī labot informāciju. Helovīnu saldumu kartes veidotāji norāda, ka visas pievienotās adreses 2. novembrī tiks dzēstas.
Vienlaikus Valsts policija aicina vecākus ar bērniem iepriekš pārrunāt drošības noteikumus un vienoties par maršrutu. Mazākajiem saldumu medniekiem ieteicams doties kopā ar pieaugušajiem.