Vērienīgā nelegālā cigarešu rūpnīca Grobiņas pusē
Nepilnus trīs mēnešus pēc tam, kad Grobiņas apkārtnē tika identificēta un apturēta vērienīga nelegāla cigarešu ražotne, Nodokļu un muitas policija ...
FOTO: ražoja miljoniem cigarešu un turpat arī dzīvoja - atklājas jaunas detaļas par nelegālo rūpnīcu Grobiņā
Nepilnus trīs mēnešus pēc tam, kad Grobiņas apkārtnē tika identificēta un apturēta vērienīga nelegāla cigarešu ražotne, Nodokļu un muitas policija ir izmeklējusi un kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījusi kriminālprocesu pret četrpadsmit Baltkrievijas pilsoņiem, kuri nelegālajā cigarešu ražotnē pilnā ciklā izgatavoja cigaretes, sākot ar tabakas lapu smalcināšanu un beidzot ar gatavās produkcijas iepakošanu kastēs. Baltkrievijas iedzīvotāji turpat cigarešu rūpnīcā arī dzīvoja.
Pateicoties Nodokļu un muitas policijas darbinieku profesionalitātei un efektīvai resursu plānošanai, īpaši īsā laika periodā ir izmeklēts un prokuratūrai nosūtīts atsevišķā lietvedībā izdalīts kriminālprocess pret četrpadsmit aizdomās turamām personām.
Vērienīga nelegālā cigarešu ražotne Grobiņas apkārtnē tika identificēta un atklāta šī gada jūlija sākumā, veicot īpaši sarežģītu operatīvo pasākumu kopumu un saskaroties ar mērķtiecīgiem organizētās noziedzības pretizlūkošanas un konspirācijas pasākumiem.
Nelegālā ražotne atradās aktīvā darbības fāzē, bija aprīkota ar divām cigarešu ražošanas iekārtām, divām cigarešu paciņu iepakošanas līnijām un divām cigarešu bloku iepakošanas iekārtām. Tajā atradās arī tabakas lapu smalcināšanas un žāvēšanas iekārta, kas nodrošināja cigarešu pildīšanai nepieciešamās tabakas sagatavošanu. Pēc sākotnējām aplēsēm ražotnes jauda ļāva saražot aptuveni 1,5 miljonus cigarešu dienā, strādājot vienā maiņā. Noziedzīgā nodarījuma rezultātā valstij nodarīts kaitējums 5 683 897,70 eiro apmērā.
Kriminālprocess par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kas izdarīts lielā apmērā, Kurzemes tiesas apgabala prokuratūrai ir nodots šī gada 30. septembrī. Atbildība par to paredzēta Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā.
Nodokļu un muitas policija īpaši pateicas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei un Kurzemes reģiona pārvaldei par sniegto profesionālo atbalstu, kā arī Kurzemes tiesas apgabala prokuratūrai un Kurzemes rajona tiesai par efektīvo sadarbību, izmantojot mūsdienīgas un drošas attālinātās saziņas un tiesas procesu iespējas.
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Pamata kriminālprocesā, kas arī uzsākts pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus noziedzīgo nodarījumu apstākļus un novestu to līdz Krimināllikumā paredzētajam krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam.
Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiek sniegta.