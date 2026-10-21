Uz ministra krēslu neraujas - Bergmanis ieskicē savus nākotnes plānus politikā
Aizejošās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs, bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (AS) netēmē uz posteņiem Andra Kulberga (AS) nākamajā valdībā.
Bergmanis intervijā TV3 lika noprast, ka uz amatiem izpildvarā neraujas, jo uzskata, ka arī ar darbu Saeimā var sasniegt rezultātus.
Politiķis sprieda, ka viens no grūtākajiem darbiem nākamajā Saeimā būšot "Apvienotā saraksta" frakcijas vadītājam, jo šim cilvēkam ne vien būs jāvada nebijuša izmēra frakcija, kas pilna ar politikā jauniem cilvēkiem, bet arī šis cilvēks būs koalīcijas vadītājs parlamentā, kuram jāpanāk vēlamie balsojumi.
AS jaunajā Saeimā ir ieguvusi 41 mandātu, kas sadalīts starp četriem dažādiem politiskajiem grupējumiem, kas apvienojušies AS.
Bergmanis savam politiskajam spēkam nosolījies būt mentors daļai jauno AS deputātu.
AS deputāts cer, ka līdz valsts svētkiem novembrī varētu nonākt līdz jaunai Kulberga valdībai, lai arī sarunas par koalīcijas izveidi tiks sāktas pēc ļoti garas pauzes.
Savukārt lielo mīnusu skaitu nesenajās vēlēšanās sev un citiem zināmiem AS politiķiem Bergmanis citstarp skaidroja ar to, ka par AS šoreiz nobalsoja daudz citu partiju vēlētāju, kuri kritiski vērtējuši politiskās apvienības politiķus.