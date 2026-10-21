Trešdien Latvijā gaidāms saulains un sauss laiks, gaiss iesils līdz +16 grādiem
Foto: Shutterstock
Trešdien spīdēs saule un kļūs nedaudz siltāks.
Sabiedrība

Trešdien Latvijā gaidāms saulains un sauss laiks, gaiss iesils līdz +16 grādiem

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Jauns.lv/LETA

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Trešdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms saulains laiks, vairāk mākoņu būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Trešdien Latvijā gaidāms saulains un sauss laiks, ...

Diena paies bez nokrišņiem un ar lēnu līdz mērenu austrumu, dienvidaustrumu vēju. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem.

Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +14 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1023 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1031 hektopaskālam Krievijas pierobežā.

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