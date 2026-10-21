Trešdien spīdēs saule un kļūs nedaudz siltāks.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Trešdien Latvijā gaidāms saulains un sauss laiks, gaiss iesils līdz +16 grādiem
Trešdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms saulains laiks, vairāk mākoņu būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Diena paies bez nokrišņiem un ar lēnu līdz mērenu austrumu, dienvidaustrumu vēju. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +14 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1023 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1031 hektopaskālam Krievijas pierobežā.