"ZZS sevi ir izsmēlusi": Mieriņa nav izlēmusi, vai tajā paliks
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pēc vairāk nekā 20 gadiem Saeimas vēlēšanās nepārsniedza 5% barjeru un neiekļuva Saeimā. Pašreizējā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) TV24 raidījumā "Ziņu TOP" atklāja, ka nav vēl izlēmusi, vai savu politisko karjeru turpinās saistīt ar šo politisko spēku.
15. Saeimas vēlēšanās ZZS ieguva 35 405 balsis jeb 4,401 procentu balsu, šai politiskajai apvienībai pirmo reizi paliekot ārpus Saeimas.
"Es esmu krustcelēs, kā daudzi cilvēki un, protams, man būs jādomā, ko es darīšu tālāk," uz jautājumu, vai plāno pamest politiku vai konkrēto partiju, lakoniski paziņoja Mieriņa.
Viens no ZZS līderiem, ekonomikas ministrs Viktors Valainis jau publiski paudis, ka plāno sasaukt partijas kongresu, lai mainītu politiskā spēka vadību. Saeimas priekšsēdētāja tic, ka jebkura neveiksme arī ir ļoti laba iespēja pārkārtot procesus, lietas un izdarīt daudz ko citādāk un pareizāk, bet jautājums esot, kurš būs partijas vadītājs un kāda būs komanda, un vai tā būs ieinteresēta kaut ko mainīt. Politiķe cer, ka jaunā vadība arī ieklausīsies biedros, kuri ir norādījuši uz kļūdām un procesiem, kas nav bijuši veiksmīgi partijas organizācijā.
Vai politisko partiju apvienība pēc šādas neveiksmes vēlēšanās būtu jālikvidē, Mieriņa norāda, ka tas būs ZZS valdes jautājums. "Man šķiet, ka ZZS sevi ir izsmēlusi vispār kā brends, arī kā apvienība. Kopā ar partneriem jāmeklē kaut kas, kas varētu būt pievilcīgs cilvēkiem," uzskata Saeimas priekšsēdētāja, "beidzot nodefinēt, kāda ir šī partija, ko viņa grib, ko viņa gatava darīt, par kādām lietām un vērtībām iestāties. Visi šie jautājumi patiesībā ir ļoti svarīgi." Mieriņa norāda, ka ZZS šajos četros gados ticis piešķirts arī liels finansējums no valsts, taču tagad partija atdūrusies pret to, ka tai vairs nav biroja un darbinieku.
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Politiķe savu lēmumu par turpmāku dalību politikā un ZZS plāno pieņemt līdz partijas kongresam. Tie esot vairāki partijas biedri, kuri savu lēmumu par palikšanu politiskajā spēkā vērtēs pēc jaunās partijas vadības sastāva.