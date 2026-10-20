Sārts pesimistisks par Ukrainas miera sarunu tuvākajām perspektīvām
Patlaban nav pamata cerēt uz izrāvienu Ukrainas miera sarunās, Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" vērtēja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Viņš uzsvēra, ka iespējas miera sarunās nosaka situācija kaujas laukā. Pēdējā laikā Ukrainai bija veicies labāk līdz nesenajām izmaiņām, tostarp saistībā ar satelītinterneta sistēmām "Starlink" un tās militāro analogu "Starshield". Vienlaikus Krievija neatkāpjas no savām maksimālajām prasībām un sagaida ASV piekāpšanos, pauda Sārts.
Vērtējot iespējamu Krievijas, Ķīnas un ASV līderu tikšanos, Sārts pauda, ka Ukrainas likteni nevar izlemt bez Eiropas līdzdalības un piekrišanas piedāvātajiem risinājumiem. Viņaprāt, risinājumu, kas neatbilst Ukrainas un Eiropas interesēm, diez vai būtu iespējams īstenot.
Sārts arī norādīja uz gaidāmajām ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kas varētu ietekmēt ASV rīcības iespējas. Savukārt iespējamā triju valstu līderu tikšanās, viņa vērtējumā, būtu liels panākums Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, taču ne ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Runājot par Eiropas spēju ietekmēt notikumu attīstību, Sārts atzina, ka līdzšinējie lēmumi neieguldīt savā aizsardzībā ierobežo iespējas aizstāt ASV piedāvātās spējas. Kā piemēru viņš minēja pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot".
Vienlaikus eksperts uzsvēra, ka jau divus gadus Ukraina spēj turpināt karot, pateicoties Eiropas atbalstam, tāpēc Eiropu nevarot uzskatīt par pilnīgi nespējīgu. "Galu galā tā tomēr ir ļoti nopietna ekonomika, liels iedzīvotāju skaits. Mēs, ja gribam, varam būt arī ietekmīgi," pauda Sārts.
Kā vēstīts, izdevums "Axios" un citi mediji ziņojuši, ka ASV sūtnis Stīvs Vitkofs dodas uz Eiropu, lai tiktos ar Ukrainas un Krievijas līderiem.
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Tāpat ziņots, ka Ukrainas Bruņotie spēki šonedēļ vairākas dienas saskārās ar problēmām "Starshield" darbībā. Tas notika laikā, kad ir pieaudzis saspīlējums ASV un Ukrainas attiecībās.