Zinātnieki prasa LZA prezidenta Kalviņa atkāpšanos pēc Indijas apšaubāmās zinātnieces rekomendēšanas Latvijas pilsonībai. Kalviņš savu vainu nesaskata
Vairāki Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļi prasa akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa atkāpšanos saistībā ar viņa iesaisti Indijas zinātnieces Divjas Kananas Višvanatas virzīšanā Latvijas pilsonības saņemšanai par īpašiem nopelniem, vēstīja raidījums "TV3 ziņas".
Zinātnieku neapmierinātību izraisījušas šaubas par Višvanatas izglītību un zinātnisko publikāciju autentiskumu. Kalviņš bija rekomendējis Višvanatu pilsonības iegūšanai, uzsverot viņas profesionālo darbību pētniecībā un mākslīgā intelekta attīstībā.
LZA īstenais loceklis, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs uzskata, ka akadēmijas vadība ir zaudējusi zinātnieku uzticību un tiesības pārstāvēt Latvijas zinātni sabiedrībā.
Savukārt LZA akadēmiķis, materiālzinātnieks Andris Šutka norādījis, ka viņam nav izdevies atrast Višvanatas zinātniskās publikācijas. Ja zinātniecei patiešām nav neviena zinātniskā raksta, neesot pamata viņu atzīt par izcilu zinātnieci un ar to pamatot pilsonības piešķiršanu.
Arī LZA īstenais loceklis, ķīmiķis Kristaps Jaudzems paudis šaubas par Višvanatas norādīto publikāciju ticamību. Viņš atklājis, ka nedēļas nogalē zinātnieces mājaslapā mainījusies informācija, tostarp parādījušies jauni dati par publikācijām.
Jaudzems norādījis uz gadījumiem, kad publikācijās, kas datētas ar 2018. gadu, iekļauti materiāli no 2026. gada. Tāpat radušās šaubas par to, vai Višvanata vispār piedalījusies norādīto zinātnisko darbu sagatavošanā.
Jaudzems pieļauj, ka šajā gadījumā varētu būt izmantoti pakalpojumi, kas par samaksu nodrošina zinātnisko rezultātu radīšanu. Vienlaikus viņš atzina, ka nepieciešams saņemt skaidrojumus par notikušo.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zinātnieki uzskata, ka Kalviņa rīcība, virzot Višvanatu Latvijas pilsonības saņemšanai, varētu būt kaitējusi ne tikai LZA reputācijai, bet arī sabiedrības uzticībai zinātnei kopumā, tostarp negatīvi ietekmējot zinātnes finansēšanu un inovāciju attīstību.
Tikmēr Kalviņš sarunā ar "TV3 ziņām" noraidīja nepieciešamību atkāpties no amata, uzsverot, ka pagaidām tam nav pamata. "Es nezinu, par ko jāatkāpjas. Nav pamatojuma tam. Ja izrādīsies, ka esmu dziļi apmānīts vai apkrāpts, tad par šo jautājumu domāšu," sacījis Kalviņš. Viņš arī norādījis, ka neuzskata Višvanatas sniegto informāciju par nepatiesu un neredz pamatu saceltajai ažiotāžai.
Kalviņam par savu rīcību būs jāsniedz skaidrojums akadēmijas locekļiem.
Jau ziņots, ka Saeima 15. oktobrī piešķīra Latvijas pilsonību Višvanatai par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pēc lēmuma pieņemšanas publiski izskanējušas šaubas par zinātnieces kvalifikāciju un pilsonības piešķiršanas pamatojumu.
Šo jautājumu plānots vērtēt arī Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā.
Višvanata iepriekš "TV3 ziņām" apgalvoja, ka sociālajos medijos izplatītās versijas par viņas izglītību un dokumentiem ir nepamatotas un vērstas uz reputācijas graušanu, bet Saeimā iesniegtie dokumenti esot patiesi, ko apliecinājušas arī Indijas Ārlietu ministrijas apostilles un vairāku valsts iestāžu pārbaudes.