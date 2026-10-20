Traki skati! Policijas auto Pārdaugavā apgāžas uz jumta pēc sadursmes
Avārijas vieta Graudu ielā Rīgā (ekrānuzņēmums no video)
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Traki skati! Policijas auto Pārdaugavā apgāžas uz jumta pēc sadursmes

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Otrdien Rīgā, Graudu ielā, sadūrušās trīs automašīnas, tostarp pašvaldības policijas spēkrats, un negadījumā cietuši divi cilvēki, kuri nogādāti medicīnas iestādē, liecina Valsts policijas un aculiecinieku sniegtā informācija.

Traki skati! Policijas auto Pārdaugavā apgāžas uz ...

Valsts policija izsaukumu uz notikuma vietu saņēma plkst. 17.38. Sākotnējā informācija liecina, ka sadursmē iesaistītas divas "Toyota" un viena "Peugeot" markas automašīna. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Sociālajos medijos izplatītos video no sadursmes vietas redzama pašvaldības policijas automašīna "Toyota", kas apgāzusies uz jumta.

Savukārt vietne "sadursme.lv" vēsta, ka avārija notikusi Graudu un Kāļu ielas krustojumā. Satiksme ir ievērojami apgrūtināta. Informācija par cietušajiem pagaidām nav zināma.

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