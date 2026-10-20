Dace Kārkle turpinās vadīt Nacionālo pētniecības un inovācijas institūtu
Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta (NIRI) direktores amatā otrdien apstiprināta Dace Kārkle, kura jau līdz šim pildīja institūta direktora pienākumus.
2026. gada 20. oktobrī Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta (NIRI) direktores amatā apstiprināta institūta līdzšinējā direktora pienākumu izpildītāja un ilggadējā Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) vadības komandas locekle Dace Kārkle. Amatā NIRI direktore stāsies tūlītēji, un viņas pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Lēmums pieņemts NIRI zinātniskās padomes sēdes ietvaros, kur uz šo amatu kandidēja divi pretendenti.
Kārklei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze izglītības un zinātnes organizācijās. OSI viņa strādājusi kopš 2004. gada, kur līdz pat 2023. gadam bija direktora vietniece finanšu, administratīvajos un juridiskajos jautājumos. 2023. gadā, kļūstot par OSI direktori, viņa vadījusi vairāk nekā 300 darbinieku komandu, bijusi atbildīga par organizācijas stratēģiju, finansēm un stratēģisko komunikāciju. 2026. gada 31. maijā, apvienojot OSI ar Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (BMC), tika dibināts Latvijas vadošais zinātnes un inovāciju centrs NIRI, un Kārkle kļuva par jaunizveidotā institūta direktora pienākumu izpildītāju, kā arī ieņēma būtisku lomu abu institūtu apvienošanas procesā.
“Esmu pateicīga par NIRI zinātniskās padomes izrādīto uzticību, apstiprinot mani NIRI direktores amatā. Redzu NIRI kā vienotu un starptautiski konkurētspējīgu institūtu, kurā izciliem pētniekiem ir nepieciešamā izvēles brīvība, pieeja zinātniskajai infrastruktūrai un vadības atbalsts, lai pārvērstu zinātniskos atklājumus praktiskos risinājumos sabiedrības veselībai,” stājoties amatā, norāda Kārkle.
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NIRI zinātniskās padomes sēdē Kārkle prezentēja savu vīziju NIRI stratēģijas īstenošanai nākamajiem pieciem gadiem un kā galvenos attīstības punktus izcēla institūta finansiālās neatkarības nodrošinājumu, atbalstu zinātniekiem jaunu projektu attīstībā, starptautisko atpazīstamību, kā arī pētniecības kapacitātes paplašināšanu.
“Mūsu finansiālajai ilgtspējai ir jābalstās uz daudzveidīgu pakalpojumu portfeli, ko veido konkurētspējīgi Eiropas un nacionālie granti, līgumpētījumi un partnerības projekti ar industriju, ieņēmumi no tehnoloģiju pārneses projektiem, kā arī publisko funkciju nodrošinājums, kas uzticēts institūtam. Lai panāktu šādu finansiālo neatkarību un nozares ilgtspēju, NIRI ir cieši jāsadarbojas ar Eiropas vadošajām nozares asociācijām, uzņēmumiem un akadēmiskajām institūcijām Latvijā un citviet pasaulē,” papildina Kārkle.
Kārklei ir maģistra grāds jurisprudencē, kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā, kā arī profesionālais finanšu analītiķa (CFA) sertifikāts, kā arī bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā – Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā (SSE Riga). No 2026. gada viņa ir Latvijas Universitātes Padomes locekle, kā arī Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) Starptautiskās konsultatīvās padomes locekle.
Kārklei ir vairāku gadu pieredze starptautiskajā interešu pārstāvībā – viņa ir Eiropas Pētniecības vadītāju un administratoru asociācijas Finanšu un pārvaldības komitejas vadītāja (European Association of Research Managers and Administrators), kā arī bijusi projekta "Alliance4Life" Zināšanu un tehnoloģiju pārneses darba grupas vadītāja. 2026. gadā viņa saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības sertifikātu, savukārt 2023. gadā Ministru kabinets viņu apbalvojis ar Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem valsts labā.
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NIRI zinātniskās padomes sēdē pieņemts lēmums arī par NIRI direktora vietnieku apstiprināšanu amatā. Teikas Zinātniskā centra direktora amatā apstiprināts Dr. Osvalds Pugovičs, kurš līdz šim bija šī centra vadītāja pienākumu izpildītājs, savukārt Kleistu Zinātniskā centra vadītāja amatā apstiprināts līdzšinējais centra vadītāja pienākumu izpildītājs prof. Jānis Kloviņš. Finanšu un administratīvo jautājumu direktores amatā apstiprināta Līga Vonda.
Par Nacionālo pētniecības un inovāciju institūtu
Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts (NIRI) ir Eiropas līmeņa dzīvības un dabaszinātņu pētniecības centrs Latvijā, kas izveidots 2026. gada vasarā, apvienojot Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (OSI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (BMC). Institūta darbība aptver zāļvielu atklāšanu un izstrādi, molekulāro medicīnu, biomedicīnu, genomiku, biotehnoloģijas un diagnostikas metožu pilnveidi. Apvienojot ķīmijas, bioloģijas un medicīnas pētniecības kompetences, NIRI attīsta risinājumus jaunu ārstēšanas metožu un medicīnas tehnoloģiju izstrādei, kā arī veicina zināšanu pārnesi uz veselības aprūpi un ražošanas industriju. 2025. gadā NIRI finansējums sasniedza 36,3 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 80 % sastādīja paša institūta piesaistītais projektu finansējums.