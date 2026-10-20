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Vakar 19:09
Noskaidrota bezvēsts prombūtnē bijušā Oļega Želudeviča atrašanās vieta. Pēdējo reizi viņš bija redzēts 20. septembrī sabiedriskā transporta pieturā Ķengaragā
Valsts policija paziņojis, ka ir noskaidrota 1969. gadā dzimušā Oļega Želudeviča atrašanās vieta.
Iepriekš tika ziņots, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas, saņēmušas nesenu iesniegumu, meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1969. gadā dzimušo Oļegu Želudeviču, kurš pēdējo reizi redzēts 20. septembrī Rīgā, sabiedriskā transporta pieturā "Malnavas iela" virzienā uz Ķengaragu.