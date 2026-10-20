Oļegs Želudevičs (foto: Valsts policija)
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Šodien 19:09
Meklē 1969. gadā dzimušo Oļegu Želudeviču, kurš pēdējo reizi redzēts 20. septembrī sabiedriskā transporta pieturā Ķengaragā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas, saņēmušas nesenu iesniegumu, meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1969. gadā dzimušo Oļegu Želudeviču, kurš pēdējo reizi redzēts 20. septembrī Rīgā, sabiedriskā transporta pieturā "Malnavas iela" virzienā uz Ķengaragu.
Oļegs Želudevičs (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 180 cm, rudi mati. Īpašas pazīmes: vienai rokai trūkst divu pirkstu daļas, uz muguras ir rēta.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!