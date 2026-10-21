"Kāds faktiski ir izdarījis noziegumu!" - ar mākslīgo intelektu klonē populāro reklāmu balsi
Nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojis Roberts Ošiņš – viena no Latvijā pazīstamajām reklāmu balsīm. Radio viņš izdzirdējis reklāmu, kurā skanēja paša balss, lai gan Ošiņš konkrēto tekstu nekad nebija ierunājis. Izrādījās, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidots viņa balss atdarinājums, turklāt bez balss īpašnieka ziņas un piekrišanas.
Ošiņš reklāmas nozarē darbojas gandrīz 20 gadus, ierunājot dažādus radio un televīzijas reklāmas klipus, kā arī nodarbojas ar to pilnu audio producēšanu. Taču nesen piedzīvotais licis sajusties ļoti neomulīgi – kāds ar mākslīgā intelekta starpniecību atdarinājis viņa balsi tik ticami, ka pat balss īpašnieks uzreiz to nav atpazinis.
“Pašā pirmajā reizē, izdzirdot konkrēto reklāmu, man bija tāds: “Ā, ok... laikam kaut kad esmu tādu tekstu ierakstījis”, bet vienalga paliku domīgs,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Ošiņš. Kad reklāma izskanējusi vēlreiz, šaubu vairs nav bijis – balss patiešām skanējusi kā viņa, taču tekstu viņš nekad nebija runājis pie mikrofona. Drīz vien, sazinoties ar cilvēkiem reklāmas nozarē un pateicoties kolēģu atsaucībai, izdevies noskaidrot, kas stāv aiz šī ieraksta. “Man pašam nav 100 % skaidrs, kurš šajā posmā faktiski ir izdarījis noziegumu. Vai tā bija pati ierakstu studija, kura apmānīja arī aģentūru, vai arī ierakstu studija tā rīkojās, aģentūras mudināta. Tiešām nezinu,” viņš atzīst.
Arī uzņēmums, kura produkts vai pakalpojums tika reklamēts, par notikušo bijis pārsteigts, jo nebija gaidījis, ka tā rīkosies tā partneri. Lai gan sākotnējā reakcija no otras puses bijusi skeptiska, situācija galu galā atrisināta. “Sākumā gan tonis bija: “Bet kā jūs zināt, ka tā ir tieši jūsu balss?”” atceras Ošiņš. Viņš uzsver, ka profesionālā pieredze ļauj ļoti labi pazīt gan savu balsi, gan citu diktoru un aktieru balsis. Turklāt viņa darbs neaprobežojas tikai ar tekstu ierunāšanu – Roberts pats nodarbojas arī ar audio reklāmu producēšanu, tāpēc profesionāli pārzina šo nozari.
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Pēc atkārtotas saziņas ar reklāmas aģentūru panākta vienošanās par autorlīguma noslēgšanu un honorāra izmaksu. “Būtiskākais šajā situācijā nav iegūt materiālo labumu, kas, protams, ir svarīgi, ja esmu paveicis savu darbu. Galvenais ir aktualizēt šo problēmu, kura diemžēl var atkārtoties,” viņš saka. Mākslīgā intelekta iespējas Ošiņš nenoliedz, tomēr uzskata, ka cilvēka balss izmantošanai šādā veidā ir jānotiek ar paša cilvēka piekrišanu un atbilstošu atlīdzību. Viņaprāt, tehnoloģijas var būt noderīgas, taču tās nedrīkst izmantot, ignorējot profesionāļu darbu un tiesības.
Viņš arī nevairās runāt par savu profesionālo vērtību, norādot, ka reklāmu ierunāšana viņam nav tikai papildu peļņas avots. “Nevēlos šķist augstprātīgs, taču es esmu viena no populārākajām reklāmu (un arī citu audio tekstu) balsīm Latvijā. Tas ir mans darbs, tās man nav “haltūras” vai kāda piepelnīšanās. Tas ir mans maizes darbs, ko daru ar lielāko prieku. Tomēr par taisnīgu uzskatu arī atlīdzības saņemšanu,” viņš norāda.