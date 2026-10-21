Aculiecinieks filmē vardarbīgu incidentu un publicē video “TikTokā”. Kas par to sakāms policijai?
Redzot konfliktu publiskā vietā, nereti cilvēki tajā neiesaistās, nesniedz palīdzību un neizsauc policiju, bet gan filmē notiekošo un publicē video sociālajos tīklos. Par šādu pēdējā laika tendenci intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs. Tāpat cilvēki mēdz celt traci soctīklos, ka policija nereaģē uz apdraudējumu, kaut arī policijai nemaz nav ziņots par konkrēto situāciju.
Runājot par to, cik droši mēs pēdējā laikā varam justies Rīgas parkos saistībā ar neseno incidentu Rīgas Centra sporta kvartālā Krišjāņa Barona ielā, viņš teica: “Es teiktu, ka mēs varam justies droši.” Dažādi incidenti ir notikuši ne tikai pēdējā laikā, bet arī iepriekš. “Pateikt, ka patlaban kaut kas ir īpaši saasinājies, nebūtu pareizi.”
Sākot no videonovērošanas kamerām līdz reaģēšanai uz izsaukumiem
Viņš norādīja, ka parku uzraudzība notiek atbilstoši sezonai un laikapstākļiem. Rudens un ziemas sezonā uzraudzība notiek retāk, bet pavasara un vasaras laikā policijai ir vairāk darba. Atsevišķos parkos ir uzstādītas videonovērošanas kameras, taču vasarā redzamību tajās daļēji var aizsegt koku lapas.
Tāpat policijas darbinieki patrulē parkos klātienē atbilstoši incidentiem un situācijai noteiktajā apkaimē. Policijas pārstāvji strādā arī reaģēšanas režīmā: ja ir kāds izsaukums, tā steidzas palīgā.
Gandrīz 1500 gadījumu Rīgas parkos un skvēros
Vaicāts par pēdējā laika incidentiem Rīgas parkos, Aronovs pastāstīja, ka šogad līdz 13.oktobrim fiksēti gandrīz 1500 notikumi visos Rīgas parkos un skvēros. 400 gadījumi saistīti ar alkohola lietošanu neatļautās vietās, piemēram, uz parka soliņiem.
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Gandrīz 300 gadījumi ir saistīti ar gulošām personām. Interesanti, ka ne visi gulošie cilvēki bijuši reibumā. “Ir personas, kas uzturas parkos un izvēlas parku soliņus kā vietu, kur pārnakšņot.” 300 reizes parku teritorijas apsekotas profilakses nolūkā, lai nepieļautu likuma pārkāpumus. 116 gadījumos policijas patruļas reaģējušas saistībā ar paaugstinātu trokšņošanu parkos. Fiksēti arī 85 konflikti vai kautiņi parkos. 45 gadījumos bijusi smēķēšana neatļautās vietās.
Aronovs skaidroja, ka šī gada statistika ir līdzīga pagājušajā gada datiem. Arī konfliktu un kautiņu skaits ir līdzīgs. “Skaits ir aptuveni tāds pats.” Parasti rudens un ziemas laikā aktivitāte ir mazāka, bet pavasarī un vasarā notikumu skaits ir lielāks.
Aizturētie ar šaujamieročiem, gāzes ieročiem un nažiem
Runājot par neseno incidentu Rīgas Centra sporta kvartālā, policijas pārstāvis sacīja, ka šādi gadījumi nav bieži un nav uzskatāmi par normu. “Bijušas aizturētas personas gan ar “airsoft” ieročiem, gan šaujamieročiem. Tas ir bijis pavisam reti, bet ir. Bija aizturētas personas arī ar gāzes ieročiem un nažiem. Tas nav vienreizējs, ārkārtējs notikums. Līdzīgas situācijas ir bijušas.”
Konfliktēt bērnu laukumā nav normāli!
Nav fiksēts precīzi tāds pats incidents, kāds nesen notika Barona ielas bērnu laukumā, kad kāds mēģināja pasniegt nazi vienai no konfliktā iesaistītajām pusēm kā atbalstu vai pārsvaru. “Ja runājam par to, ka konfliktē bērnu klātbūtnē, tad nav nozīmes nazis, ierocis vai vēl kaut kas. Vienkārši konfliktēt bērnu laukumā nav normāli!”
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Vai Barona ielas laukumā dažādi incidenti ir regulāri? “Tur ir uzstādītas videonovērošanas kameras. Teritorija kopumā ir pārklāta ar elektroniskajām acīm, un policijas darbinieki uzrauga un reaģē uz potenciālajiem draudiem, kad redz pulcēšanos. Pieredzējuši videonovērošanas sistēmu operatori var atšķirt, kad ir parasta komunikācija un kad ir agresivitātes pazīmes. Tad patruļa reaģē.
Vai Barona ielas sporta kvartālu var nosaukt par kriminogēnu vietu?
Skolas darba laikā atsevišķās sezonās policijas darbinieks ir klātienē. Kad viņš nav klātienē, tad policijas darbinieki ar apskaužamu intensitāti un regularitāti brauc uz turieni patrulēt. Lielākoties patrulēšanas laiks ir piesaistīts skolēnu starpbrīžiem. Arī pēc mācībām patrulēšana ir piesaistīta laikam, kad bērni uzturas parkā. Tad braucam regulāri apsekot.
Tur ir arī apsardzes komersants jeb persona, kura veic sabiedriskās kārtības uzraudzību. Mums ir tiešais sazvans – tikko viņš redz incidentu, kas ir ārpus kamerām un ko mēs neredzam, viņš nekavējoties informē policiju un tā nekavējoties reaģē.
Vai Barona sporta kvartālu var nosaukt par kriminogēnu vietu? Es teiktu, ka nē. Mums vispār ir gana droša pilsēta. Policija negribētu piekrist ažiotāžai par Barona kvartālu, ka tur ir ļoti bīstama vieta. Tā nav!”
11 gadus vecs bērns laukumā jūtas droši
Policijas uzraudzība un klātbūtne kvartālā ir pietiekama. Aronovs skaidroja: “Šobrīd mēs intensificējam [uzraudzību]. Mēs braucam arī vakara stundās.” Turklāt jāņem vērā, ka līdz šim tik skaļi incidenti nav bijuši un policija vienmēr laikus ir bijusi klāt un tos atrisinājusi.
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Viņš sacīja, ka rīdzinieki savus bērnus var mierīgi vest uz šo laukumu un viņi tur ir drošībā. “Es savu bērnu uz turieni laižu. Es viņu nevedu, viņš pats brauc uz turieni. Nav bijis neviens incidents.” Bērnam ir 11 gadi.
Jūtot apdraudējumu, jāmeklē palīdzība pie uzticama pieaugušā
Bet ko darīt bērnam, ja Barona ielas laukumā vai citā Rīgas parkā viņam nākas saskarties ar aizdomīgu cilvēku baru? Ja bērns redz policijas vai apsardzes darbinieku, tad jāvēršas pie viņa un jālūdz palīdzība. “Nevis izvairīties no policijas, bet vērsties pie policijas. Viennozīmīgi sagaidīs atsaucīgu, atbildīgu attieksmi.”
Ja blakus nav policistu vai apsargu, ir jāmeklē uzticams pieaugušais un jāvēršas pie viņa. Katram pieaugušajam, kuram lūdz palīdzību, ir jānovērtē savas spējas palīdzēt un bīstamas situācijas gadījumā jāizsauc policija.
Pie policistiem var saņemt palīdzību, nevis represijas
Ja bērnam ir iespēja, viņš pats var zvanīt 112 un lūgt policijas palīdzību. Aronovs atzina, ka saistībā ar Barona ielas laukuma incidentu šajā ziņā kaut kas nogāja greizi, bet Valsts policija ir izdarījusi savus secinājumus un veikusi uzlabojumus. Cerams, ka vairāk nebūs šādu situāciju.
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Bērnam nekādā gadījumā nevajadzētu baidīties saukt policiju un domāt, ka viņš, iespējams, lūdz palīdzību nepamatoti. “Ja bērns jūtas apdraudēts, nav jābaidās un ir jāzvana policijai un jāizsaka savas bažas.” Policija ir domāta palīdzības saņemšanai, nevis darbojas kā represīvais orgāns.
Nofilmē konfliktu un publicē soctīklos
Bet ko darīt apkārtējiem, kuri redz, ka kādam cilvēkam, iespējams, dara pāri? Vai stāvēt malā un filmēt notiekošo vai arī iesaistīties un palīdzēt? “Šis pēdējā laikā ir bojājis izpratni. Cilvēki labāk nofilmē konfliktu un video pēc tam ievieto sociālajos tīklos.” Tā nevajadzētu darīt.
Redzot jebkādu apdraudējumu vai incidentu, vai situāciju, kurā, iespējams, vajadzīga policijas reaģēšana, uzreiz jāzvana 112. Protams, apkārtējiem cilvēkiem jānovērtē savas spējas. Visticamāk, bērnu konfliktos vajadzētu uzreiz iejaukties un nepieļaut konflikta eskalāciju. Bet jebkura konflikta gadījumā ir pareizi zvanīt 112 un lūgt palīdzību.
Video vajag sūtīt policijai, nevis publicēt “TikTokā”
Runājot par konfliktu filmēšanu un neiesaistīšanos tajos, lai palīdzētu, Aronovs atzina, ka tā mūsdienās ir tendence. “Tā nav tikai Latvijas tendence. Tā ir kopēja tendence. Sociālajos tīklos diezgan bieži ir ieraksti, komentāri un policijas atzīmēšana (tagošana) ierakstos. “TikTokā” ir klipiņi. Piemēram, izrādās, ka cilvēks ir bijis aculiecinieks incidentam, bet nav ziņojis policijai. Viņš ir to filmējis, un labi, ja vēl publicējis tiešsaistē.
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Bet citi izdara tā, ka pēc tam dodas savās gaitās, piemēram, uz potenciālo atpūtas vietu, noskatās video vēlreiz arhīvā un pēc tam no arhīva to ievieto [soctīklos]. Tad viņi stāsta, ka policija nereaģē.
Meitenes vecāki rada ažiotāžu soctīklos, ka policija nereaģē
Tikko nesen bija līdzīga situācija, kur meitene jutās apdraudēta, bet nereaģēja uzreiz. Viņa atbrauca mājās, pēc kāda laika pastāstīja vecākiem, bet vecāki pēc dažām stundām radīja ažiotāžu sociālajos tīklos par to, kā tas ir, ka policija nereaģē.” Bet jāsaprot, ka policija nevar reaģēt, ja neviens nav sniedzis informāciju par iespējamo apdraudējumu.
Policija monitorē arī sociālos tīklus un, redzot ierakstus par iespējamu apdraudējumu, mēģina doties uz notikumu vietu un pārbaudīt. Ja nav skaidrs, vai tas notiek patlaban vai arī bijis iepriekš, tad sazinās ar ierakstu autoriem, noskaidro visu nepieciešamo un atbilstoši reaģē.
Noslēgumā Aronovs atzina, ka apkārtējiem cilvēkiem, redzot potenciāli bīstamu situāciju, vajadzētu iesaistīties konfliktā savu iespēju robežās un izsaukt policiju, nevis stāvēt malā, vienaldzīgi filmēt notiekošo un tad publicēt soctīklos.