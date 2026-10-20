Iestādes vēl vērtēs iespēju nākamgad turpināt operāciju "Vilkatis"
Atbildīgās iestādes vēl vērtēs, vai nākamgad vajadzēs pagarināt nelegālās migrācijas apkarošanas operāciju "Vilkatis".
Otrdien pēc Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdes Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis žurnālistiem vēl neprognozēja, vai nāksies operācijas laiku pagarināt.
"Paskatīsimies uz rezultātiem. Patlaban statistika rāda, ka pārkāpumu skaits mazinās, taču tas automātiski nenozīmē, ka aizvācam visus resursus no robežas. Ja mēs to izdarīsim, tad spiediens uzleks augšā," uzsvēra Ruskulis.
Tāpat gada beigās būs jāvērtē, vai būs nepieciešams pagarināt pastiprinātas robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā.
Krīžu vadības centra vadītājs, pulkvedis Arvis Zīle norādīja, ka "Vilkatis" pagarināšana patlaban vēl ir grūti prognozējama. Operācijas mērķis ir stiprināt robežsardzes kapacitāti, lai nākotnē robežsardze spētu viena pati tikt galā ar apdraudējumu uz robežas.
Vienlaikus Zīle pauda cerību, ka situācija uz Baltkrievijas robežas nomierināsies daudz ātrāk nekā līdz gada beigām. Tas attiecīgi ļautu atvieglot Nacionālo bruņoto spēku un Valsts policijas resursus. Savukārt par nākamā gada pavasari Zīle nav tik optimistisks, jo pēdējie pieci gadi liecina, ka ziemas mēnešos nelegālo migrantu plūsma ir mazāka, bet, iestājoties siltajiem mēnešiem, tā atjaunojas.
Kā vēstīts, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija "Vilkatis". Valdība operāciju pagarinājusi līdz 31. decembrim.
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Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
Tāpat valdība jūnijā līdz šī gada 31. decembrim pagarināja pastiprinātu robežapsardzības režīmu Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes novados un Daugavpilī. Režīms pagarināts jau vairākkārt.