Patriotu mēnesi Rīgā jau piekto gadu iesāks lāpu gājiens
Sagaidot Latvijas valsts patriotu mēnesi, Rīgas pieminekļu aģentūra jau piekto gadu aicina iedzīvotājus piedalīties piemiņas pasākumā, godinot Latvijas Neatkarības kara varoņus. Pasākums notiks 31. oktobrī, pulcējot dalībniekus lāpu gājienā un svinīgā ceremonijā Sudrabkalniņā.
Lāpu gājiens sāksies plkst. 16.45 pie Autotanku pulka pieminekļa Pulka ielā 5, un dalībnieki dosies uz Sudrabkalniņu. Tur no plkst. 17.45 pie pieminekļa 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem notiks svinīgā piemiņas ceremonija.
Pasākuma maršruts izvēlēts simboliski. Latvijas Neatkarības kara laikā tagadējā Slokas iela bija nozīmīgs Rīgas - Jūrmalas ceļš, pa kuru karavīri devās uz kauju vietām, tostarp Sudrabkalniņu, kur 1919. gadā tika aizstāvēta jaunizveidotā Latvijas valsts.
Piemineklis 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem tika atklāts 1937. gada 31. oktobrī. Tas veltīts Rīgas aizstāvjiem, kuri 1919. gadā cīnījās par Latvijas brīvību. Īpaša piemiņa tiks veltīta 6. Rīgas kājnieku pulka kareivjiem, kuri piedalījās kaujās pret bermontiešiem Anniņmuižas apkārtnē, kā arī visiem Latvijas Neatkarības kara varoņiem.
Pirms dažiem gadiem pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma tika restaurēts laika zoba un vandaļu postījumu skartais piemineklis.
Rīgas pieminekļu aģentūras rīkotā pasākuma mērķis ir atgādināt par Latvijas Neatkarības kara vēsturisko nozīmi un notikumiem, kas veidojuši mūsu valsts identitāti, kā arī stiprināt sabiedrības izpratni par brīvības cenu un tās sargātājiem.
Pasākuma organizatori aicina ikvienu interesentu pievienoties lāpu gājienam kopā ar ģimenes locekļiem un draugiem. Lai nodrošinātu visus dalībniekus ar lāpām, dalību lūdz iepriekš pieteikt, rakstot uz e-pastu mansvaronis@riga.lv.