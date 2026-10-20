Kulbergs atklāj, kādu vērtējumu ministri likuši 15. Saeimas vēlēšanām
Ministri valdības sēdes slēgtajā daļā, izvērtējot 15. Saeimas vēlēšanu norisi un sistēmu darbību, to novērtējuši ar 9,5 ballēm no desmit, otrdien pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Valdība otrdien slēgtajā daļā skatīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto noslēguma ziņojumu par vēlēšanu platformas pilnveidi un darbību 2026. gada Saeimas vēlēšanās.
Premjers informēja, ka valdība sēdes slēgtajā daļā izvērtējusi vēlēšanu norisi un to nodrošināšanai izmantoto sistēmu darbību. Viņš uzsvēra, ka viņš pats, kā arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) šādu vērtējumu nelika, bet to lika "pārējie kolēģi".
Kulbergs atzinīgi novērtēja iesaistīto kapitālsabiedrību un iestāžu sadarbību.
Kā traucējošu elementu Kulbergs minēja balss nodošanai glabāšanā paredzēto iespēju vairākkārt mainīt savu balsi, kas radījusi papildu slodzi sistēmai. Viņš uzsvēra, ka tā neesot bijusi sistēmas problēma, bet gan jautājums par likumā noteikto kārtību, kurā būs nepieciešamas izmaiņas.
Premjers norādīja, ka darbs pie vēlēšanu sistēmu attīstības turpināsies, jo vēl jāievieš pieci moduļi, tostarp referendumu modulis. Tāpat jāgatavojas 2029. gadā gaidāmajām pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Lai gan sagatavošanās laiks ir pietiekams, darbs jāsāk jau tagad, uzsvēra Kulbergs.
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Viņš informēja, ka otrdien valdības apstiprinātajam Valsts kancelejas direktoram Kasparam Gorkšam būs jāpārņem darba grupas koordinēšana starp iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu moduļu ieviešanu.
Jau ziņots, ka 3. oktobrī Latvijā notika 15. Saeimas vēlēšanas. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) iepriekš informējusi, ka vēlēšanas aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti.
15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas balsu skaitīšanas sākšana aizkavējās, jo bija jāpabeidz datu pārbaude Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā, lai pārliecinātos, ka netiek divreiz pieskaitītas glabāšanā nodotās balsis. Vēlāk CVK deva atļauju sākt balsu skaitīšanu, bet naktī datubāzē pakāpeniski sāka parādīties pirmie 15. Saeimas vēlēšanu rezultāti.
Vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Apvienotais saraksts", iegūstot 41 deputāta mandātu. Tālāk sekoja "Latvija pirmajā vietā" ar 17 deputātu vietām, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" - katrai 10 - un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem.
Savukārt vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.